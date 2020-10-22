SZ: «перезагрузка с трудностями» — сделке по СНВ-III всё ещё мешают разногласия

В ситуации с продлением договора СНВ-III произошла «перезагрузка», пишет Süddeutsche Zeitung. Глава Кремля Владимир Путин предложил американцам без всяких условий заморозить ядерные арсеналы ещё на один год. Но как бы президент США ни хотел заключить эту сделку в преддверии выборов, без трудностей не обойдётся, ведь у сторон всё ещё есть разногласия по центральным вопросам.

В переговорах между Россией и США по продлению договора СНВ-III о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений произошла «перезагрузка», пишет Süddeutsche Zeitung. Глава Кремля Владимир Путин предложил американцам без всяких условий заморозить ядерные арсеналы ещё на один год. Президент США Дональд Трамп был бы рад заключить такую сделку до выборов, но есть «трудности», а именно разногласия сторон по центральным вопросам.

К примеру, американцы настаивают на возможности контролировать выполнение политических обязательств, продолжает немецкое издание. Но с технической точки зрения это очень сложно сделать. К тому же все эти вопросы носят политически острый характер. Договор СНВ-III распространяется только на стратегическое ядерное оружие наземного, подводного и воздушного базирования. Каждой из сторон разрешается иметь 1550 готовых к запуску боеголовок и 700 систем-носителей. Теперь же США настаивают на том, чтобы обе стороны произвели полную инвентаризацию арсенала и обязались не превышать оговорённые лимиты.

По представлению американцев, Россия также должна сообщить об имеющемся у неё тактическом ядерном оружии, на которое ограничения не распространяются. По оценкам Министерства обороны США, у России на вооружении находятся 2 тыс. таких боеголовок, и ещё несколько тысяч — в резерве. Точные цифры наверняка не знают даже западные спецслужбы. Москва рассчитывает, что в случае войны этот арсенал обеспечит ей стратегический перевес в противостоянии с НАТО в Европе.

К тому же до сих пор ни у кого нет ответа на, казалось бы, простой вопрос «Что именно считать боеголовкой?», продолжает издание. Только полную систему с плутониевым зарядом и взрывателем или же её отдельные компоненты? И как можно с помощью инспекторов или технических средств проконтролировать их производство, когда оно осуществляется в условиях строжайшей секретности? Неизвестно, согласна ли вообще Россия на такие «правила верификации». Путин лично отметил как преимущество, что сегодня инспекторы США не имеют доступа к соответствующим объектам в России, напоминает издание.

Тем временем в НАТО и Европе приветствовали попытки России и США договориться о продлении СНВ-III. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призвал избежать ситуации, в которой между сторонами не будет ни одного соглашения о контроле над ядерным вооружением. Он также призвал Пекин присоединиться к переговорам, хотя США больше не увязывают продление договора с подключением к нему Китая.