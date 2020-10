Independent: Путин готовит для Трампа «октябрьский сюрприз» по СНВ-III

Учитывая стремление Дональда Трампа одержать крупную внешнеполитическую победу до дня выборов, он вполне может пойти на продление договора СНВ-III о сокращении стратегических вооружений с Россией, пишет The Independent. Вместе с тем, как отмечает издание, вполне возможно, что переговоры на этот счёт будут проходить под диктовку Владимира Путина, так как времени у Трампа осталось в обрез.

Не так давно журнал Bulletin of the Atomic Scientists установил часы Судного дня на отметку 100 секунд до полуночи. Это самое тревожное значение в истории, превосходящее даже знаменитое ЧП в сентябре 1983 года, когда советский офицер Станислав Петров проигнорировал несколько, как впоследствии оказалось, ложных предупреждений о ядерной атаке, чем предотвратил вполне возможный армагеддон, пишет The Independent.

Хотя в своей оценке опасности ситуации журнал несколько перегибает палку, общую картину, которая подтолкнула учёных-ядерщиков к подобным выводам, благоприятной не назовёшь. На фоне тяжёлого климатического кризиса, действий Северной Кореи и напряжённости между США, Китаем, Россией и Ираном мир летит в тартарары — и быстро, заключает издание.

Но что ещё хуже, эти угрозы стали актуальны в то время, как администрация Трампа занималась демонтажем существующей архитектуры мировой безопасности. В 2018 году США вышли из иранской ядерной сделки, а год спустя — из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией. Однако администрация Трампа не остановилась и на этом, дав понять о своём намерении выйти из Договора по открытому небу.

Более того, СНВ-III — последний действующий договор о контроле над стратегическими вооружениями — до последнего времени также дышал на ладан. Большинство экспертов было уверено, что этот документ эпохи Обамы рухнет в начале 2021 года — что поставит под вопрос будущее режима нераспространения ядерного оружия.

Тем не менее предвыборная кампания и не слишком воодушевляющие результаты опросов, судя по всему, внесли свои коррективы в расчёты администрации Трампа.

По данным американских СМИ, американский лидер стремится заключить к 3 ноября — дню выборов — какой-то «крупный договор». До сих пор переговоры по СНВ-III протекали вяло, однако в последнее время диалог по этой теме заметно оживился. 2 октября советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен встретился в Женеве со своим российским коллегой Николаем Патрушевым. Вскоре за этим состоялся спонтанный саммит в Хельсинки.

Более того, во вторник спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что Россия и США достигли «принципиального согласия» по СНВ-III.

Подобный прорыв, очевидно, стал возможен только потому, что США отказались от своих самых жёстких требований. В частности, ещё летом США выдвинули невыполнимое условие: расширить договор таким образом, чтобы к нему присоединился Китай, а ограничения коснулись также и субстратегических ядерных боеголовок.

При этом Биллингсли, похоже, считал, что новое соглашение будет распространяться в том числе и на такие боеголовки. В этом контексте замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что подобные представления равносильны «бреду».

«Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чём они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов, то они этого не получат», — подчеркнул он.

Москва уже давно дала понять, что готова на «безусловное» продление СНВ-III в его нынешней редакции. В Кремле в этом договоре видят оплот стабильности, учитывая, что Россия вряд ли может позволить себе новую гонку вооружений.

Однако учитывая, что США вновь загорелись энтузиазмом насчёт продления договора, а времени у Вашингтона осталось не так много, Владимир Путин вполне способен диктовать условия изменений СНВ-III.

«Москва будет рада предоставить нужную Трампу возможность устроить пышную церемонию подписания, однако изучать опросы она также способна, — считает старший научный сотрудник МГИМО Андрей Баклицкий. — Она видит, что Байден уверенно лидирует, а Байден хочет продления договора. Если Трамп не даст согласие на продление без предварительных условий, то у России есть очевидный запасной вариант».

В идеале, по словам Баклицкого, Кремль предпочёл бы заключить сделку до выборов, чтобы избежать «хаотичного периода» между январской инаугурацией и истечением срока действия договора в феврале.

The Independent полагает, что одним из главных вопросов на переговорах по СНВ-III будет конкретный срок его продления. Американская сторона по-прежнему хочет заменить этот договор, настаивая на его продлении всего лишь на год. Однако эксперты в области контроля над вооружениями указывают на то, что соглашение необходимо продлить на куда более существенный срок.

Павел Палажченко, который переводил для Михаила Горбачёва в ходе эпохальных переговоров по контролю над вооружениями, отметил, что продление соглашения, по крайней мере на два года, — это «абсолютная необходимость».

«Предпочтительнее было бы продление на полные пять лет, потому что за время пребывания Трампа у власти на этот счёт не велось никаких предметных переговоров», — отметил он.

Посетовав на «напрасно потраченные» четыре года, Палажченко выразил уверенность, что стороны всё же добьются соглашения. И Москва, и Вашингтон понимают, что договор соответствует их интересам: в то время как одному президенту нужно продемонстрировать «внешнеполитическую победу», другой лидер нуждается в соглашении, видя в нём подтверждение наличия у России «статуса ядерной сверхдержавы».

Однако счастливый конец, по мнению переводчика, не был предначертан. Ряд чиновников администрации Трампа стремились похоронить договор, и когда бы это произошло, они бы говорили, что он освободил США от «обязательств» в сфере стратегической безопасности.

«Трамп настолько непредсказуем, что мог бы сказать: «Да, я тоже так считаю», — отметил Палажченко. — И вот тогда мы попадаем в опасное положение с перспективой краха всей мировой структуры безопасности».