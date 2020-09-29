Politico: Трамп угрожает вернуть ядерное оружие из хранилищ — чтобы побудить Москву к переговорам

Белый дом попросил военных оценить сроки, в которые они смогут оснастить ядерным оружием бомбардировщики, подводные лодки и шахтные пусковые установки США после истечения срока действия СНВ-III, сообщает Politico. Таким образом, Вашингтон намерен показать, что готов к расторжению договора, если Москва не выполнит предъявленных им требований, полагают эксперты.

Администрация президента США Дональда Трампа попросила военных оценить сроки, в которые они смогут поставить ядерное оружие на бомбардировщики и подводные лодки, в случае если Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений не будет продлён, сообщает Politico.

Как стало известно изданию из анонимных источников, запрос был направлен в Стратегическое командование Вооружённых сил США в Небраске на прошлой или позапрошлой неделе.

В командовании должны определить, сколько времени уйдёт на то, чтобы погрузить находящееся в хранилище ядерное оружие на дальние бомбардировщики, подводные лодки с баллистическими ракетами и наземные шахтные пусковые установки. Всё это будет необходимо, в случае если Россия расширит свой ядерный арсенал после истечения срока действия СНВ-III 5 февраля 2021 года.

При этом отмечается, что распоряжение призвано оказать дополнительное давление на Россию, чтобы заставить страну согласиться на условия для продления СНВ-III до президентских выборов в ноябре. Таким образом, Белый дом намерен показать, что готов к расторжению договора, в случае если Москва не выполнит предъявленных Вашингтоном требований.

«Это чёткий сигнал того, что после ноября цена вопроса за отказ от переговоров до выборов может вырасти», — заявил один из источников, добавив, что администрация Трампа пытается подтолкнуть Москву сесть за стол переговоров.

Тем не менее эксперты в области контроля над вооружением называют подобный шаг очень рискованным. Специалисты предупреждают: это может убедить Россию в отсутствии у администрации Трампа, ранее вышедшей из Договора РСМД, интереса к сокращению стратегических наступательных вооружений.

По словам бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, подобная «мегафонная дипломатия», то есть использование громких публичных заявлений, угроз, запугивания или давления, чтобы добиться от партнёра определённых действий, приведёт лишь к новой ядерной гонке.

«Это очень глупо. Угрожать размещением ядерного оружия совершенно бессмысленно. Это может стать рычагом давления только в том случае, если то же самое не может сделать другая сторона — а русские могут, — приводит Politico слова одного из источников при американском правительстве, пожелавшего остаться неизвестным.

По мнению источника издания, Россию подобные действия США или заявления спецпредставителя президента США по переговорам о контроле над вооружениями Маршалла Биллингсли «не испугают». «Вероятность успеха равна нулю», — добавил эксперт.

Летом Соединённые Штаты выдвинули три требования для продления СНВ-III. Так, Вашингтон может согласиться на продление договора, если в соглашении будет предусмотрен строгий механизм верификации, если оно будет распространяться на все ядерные боеголовки и если к нему присоединится Китай.

При этом текущая позиция Биллингсли заключается в том, что США и Россия должны, по крайней мере, достичь соглашения на уровне президентов относительно основных положений договора. Однако если стороны не выйдут на предложенное США президентское соглашение до февраля, СНВ-III не будет продлён.

«В подобной ситуации мы продлевать договор не будем. С учётом всех недостатков СНВ-III мы считаем его невыгодным для США. Он накладывает такие ограничения на Соединённые Штаты, каких не накладывает на Россию», — заявил спецпредставитель.