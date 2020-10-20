WSJ: Россия и США близки к сделке по продлению СНВ-III

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что готовы немедленно провести переговоры с Россией по продлению СНВ-III, после того как Москва согласилась с требованием Вашингтона о заморозке боеголовок, пишет The Wall Street Journal. По словам источника издания в Белом доме, стороны очень близки к сделке.

США и Россия близки к тому, чтобы продлить на год Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений и заморозить число ядерных боезарядов каждой из сторон, сообщает The Wall Street Journal.

«Мы очень близки к сделке, — заявил высокопоставленный источник издания в администрации президента США Дональда Трампа. — Теперь, когда русские согласились на заморозку боезарядов, я не вижу причин, по которым мы не можем в ближайшие дни решить оставшиеся вопросы».

Как напоминает WSJ, администрация Трампа оказывает давление на Россию, пытаясь добиться заключения соглашения до президентских выборов в США, которые состоятся уже 3 ноября, и таким образом обеспечить дипломатический успех для предвыборной кампании претендующего на второй срок главы государства.

В пятницу стороны разошлись во мнениях относительно предложения президента России Владимира Путина о продлении СНВ-III, срок действия которого истекает в феврале, на год без каких-либо условий. Однако во вторник в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва согласится с требованием США о заморозке боеголовок на данный период в случае продления договора.

«Мы ценим готовность России попытаться достигнуть прогресса по теме контроля над вооружениями. США готовы немедленно провести встречу, чтобы согласовать подлежащее верификации соглашение. Мы надеемся, что Россия уполномочит своих дипломатов сделать то же самое»,— заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.