Newsweek: у России вызывает беспокойство глубокий кризис доверия в отношениях с США

Москва обеспокоена глубоким кризисом доверия в отношениях между двумя ведущими ядерными державами — Россией и Соединёнными Штатами, заявил изданию Newsweek российский посол Анатолий Антонов. Он также подчеркнул, что для соблюдения интересов обеих стран не должно быть никаких попыток получить значительные односторонние преимущества в военно-политической сфере.
Россия предупреждает о «глубоком кризисе» в отношениях с США, пишет Newsweek. Москва обеспокоена тем, что отсутствие доверия между двумя крупнейшими в мире ядерными державами может помешать достижению прогресса в вопросе продления последнего оставшегося договора о ядерных вооружениях.
Как заявил посол России в США Анатолий Антонов в своих комментариях изданию Newsweek, беспокойство Москвы усиливается подозрениями по поводу того, что Вашингтон пытается подорвать её позиции в военном плане.
Дипломат отметил, что России и США до сих пор не удалось преодолеть разногласия по поводу продления действующего договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Кроме того, близость президентских выборов в Соединённых Штатах делает ситуацию ещё более напряжённой, но разногласия вокруг продления соглашения, по его словам, говорят о более глубинных проблемах, с которыми в настоящее время столкнулись Москва и Вашингтон.
«Мы обеспокоены глубоким кризисом доверия в отношениях между двумя ведущими ядерными державами, — отметил он. — Мы должны помнить, что при любых обстоятельствах стратегические вопросы всегда были краеугольным камнем наших отношений. Мы надеемся, что Соединённые Штаты будут проводить политику, не стремящуюся к военному преимуществу над Россией».
Масштаб этого недоверия, как подчёркивает издание, стал очевиден во вторник, когда поступили противоречивые сигналы по вопросу о том, был ли достигнут прогресс между двумя сторонами по продлению СНВ-III. В частности, ажиотаж вызвали слова специального представителя президента США Маршалла Биллингсли, который заявил, что администрация Трампа «готова продлить СНВ-III на некоторый срок» при условии, что, как пишет Newsweek, обе страны «согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала».
Это замечание было в скором времени отвергнуто заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, заявившим, что он считает позицию Вашингтона по замораживанию ядерных вооружений «неприемлемой» для Москвы.
«Главный общий интерес для России, США и всего мира — поддержание стратегической стабильности, предотвращение гонки вооружений и снижение риска военных инцидентов, — пояснил Антонов. — В условиях эрозии архитектуры международной безопасности, которая формировалась в течение последних 50 лет и не допускала превращения холодной войны в горячую, особенно важно поддерживать режим транспарентности, а также меры укрепления доверия в стратегических областях в соответствии с СНВ-III».
Антонов охарактеризовал продолжающиеся консультации с командой Биллингсли как «практичные, полезные, нацеленные на компромисс» и выразил надежду на новые раунды переговоров. В то же время он напомнил, что будет поставлено на карту в том случае, если США снова попытаются подорвать оборону России.
«Возможный результат может быть очень чувствительным и деликатным, — указал Антонов. —Чтобы соблюсти интересы США и Российской Федерации, не должно быть места любым попыткам получить значительные односторонние преимущества в военно-политической сфере».
Если попытка продлить СНВ-III не увенчается успехом, то Вашингтон и Москва впервые почти за полвека лишатся последних двусторонних ограничений по ядерным вооружениям, пишет Newsweek. Как напоминает издание, ранее, ещё в 2002 году перестал действовать Договор об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года, а в прошлом году та же участь постигла Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года.
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