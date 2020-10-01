Реактивная помощь: британские врачи обзаведутся летающими костюмами для работы в горах

19:09 Левандовски признан лучшим форвардом прошлого сезона по версии УЕФА Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски был назван лучшим нападающим прошлого сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)

18:58 Де Брёйне получил награду как лучший полузащитник сезона-2019/20 по версии УЕФА Бельгийский футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне стал лучшим полузащитником прошлого сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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18:56 Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили эскалацию напряжённости вокруг Нагорного Карабаха, а также отметили недопустимость вовлечения в конфликт боевиков из других регионов.

18:55 ЕС расширил антироссийские санкции за строительство Крымского моста Совет Евросоюза внёс в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, принимавшие участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста.

18:46 В Казани рассказали о нарушителях масочного режима В Казани в сентябре сотрудники комитета по транспорту совместно с контрольно-ревизионными службами транспортных предприятий выявили 2964 нарушителя масочного режима в транспорте.

18:46 Банк России выпустил монету к 100-летию государственности Удмуртии Банк России 1 октября выпустил коллекционную серебряную монету к 100-летию государственности Удмуртии.

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18:41 Собянин заявил об окончании строительства перегонного тоннеля БКЛ Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги завершённой проходки левого перегонного тоннеля от станции «Лефортово» до станции «Рижская» на Большой кольцевой линии столичной подземки.

18:41 Киммих стал лучшим защитником прошлого сезона по версии УЕФА Футболист мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих был назван лучшим защитником прошлого сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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18:40 Трамп заявил о победе над Байденом в дебатах с большим преимуществом Президент США Дональд Трамп заявил, что с большим преимуществом выиграл первые теледебаты с соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом.

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18:34 Нойер признан лучшим вратарём сезона-2019/20 по версии УЕФА Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер назван лучшим голкипером прошлого сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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18:07 Мейвезер: Макгрегор не умеет драться Бывший чемпион мира по боксу в пяти дивизионах Флойд Мейвезер заявил, что готов провести реванш с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

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