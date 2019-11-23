Bloomberg: воздушное такси уже в скором будущем превратится из мечты в реальность

На протяжении десятилетий люди мечтали о создании летающих автомобилей, и в скором будущем эта мечта станет реальностью. Как передаёт Bloomberg, уже к 2030 году могут получить широкое распространение воздушные такси. По сравнению с вертолётами они будут легче, тише, более экологичны и намного дешевле в эксплуатации.
«Пиф-паф, ой-ой-ой», «Бегущий по лезвию» и «Гарри Поттер»… Во всех этих картинах изображено то, о чём люди мечтали десятилетиями, — летающие машины. И теперь, когда уже идут испытания беспилотных транспортных средств, возникает вопрос: следующими будут летающие автомобили? И хотя до семейных перелётов в стиле мультсериала «Джетсоны» ещё несколько десятилетий, к 2030 году воздушные такси могут получить широкое распространение.
Они будут больше похожи не на летающие машины из кинофильмов, а на любительские дроны, только крупнее — вместимостью до шести человек. По сравнению с вертолётами они будут легче, тише, более экологичны и намного дешевле в эксплуатации. Но главное отличие — они будут работать на электричестве. Поначалу они будут использоваться не как обычное такси, а как шаттл, курсирующий по расписанию между двумя точками. Например, от аэропорта до центра города. По мере развития технологий, совершенствования законов и роста популярности среди населения воздушные такси смогут управляться удаленно и в конечном итоге стать беспилотными, что снизит расходы.
Более 70 компаний занимаются разработкой таких проектов. Некоторые работают над созданием прототипов. На сегодняшний день самая большая технологическая проблемая для создания летающего такси — это аккумуляторы. Они большие, тяжёлые и их надолго не хватает. Но благодаря развитию электрических автомобилей, технологии по производству аккумуляторов совершенствуются очень быстро, приближая нас всё ближе к мечте о летающем транспорте.
Безусловно, существует ещё множество нормативных преград. Если любой желающий сможет стать пилотом, то в скором времени воздушное пространство переполнится и станет опасным. Сертификация нового летательного транспортного средства Федеральным управлением гражданской авиации США может занять годы, а для первых летающие такси времени может потребоваться даже больше. Регулирующие органы будут особенно внимательны к полётам беспилотников.
Однако испытательные полёты могут начаться уже в скором времени. Предполагается, что к 2023 году летающему такси Uber Elevate удастся связать главные города Америки с их пригородами. Тем временем беспилотные автомобили позволят сократить транспортный поток и обеспечат перевозку пассажиров от двери до двери, потенциально уменьшая спрос на летательные транспортные средства ещё до того, как они будут введены в эксплуатацию.
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