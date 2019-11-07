Guardian: не только убивает — курение увеличивает риск депрессии и шизофрении

Британские учёные нашли доказательства, что курение табака увеличивает вероятность появления у человека душевных расстройств вроде депрессии и шизофрении, пишет The Guardian со ссылкой на данные нового доклада. В частности, исследователи пришли к выводу, что человек, интенсивно куривший в прошлом, но давно бросивший эту пагубную привычку, имеет вдвое больший шанс приобрести психические расстройства.

Курение сигарет с табаком может увеличить вероятность появления у человека психических расстройств вроде депрессии и шизофрении, пишет The Guardian со ссылкой на данные нового исследования.

Давно известно, что люди, страдающие психическими и психологическими проблемами, склонны чаще курить. Однако до сих пор было непонятно, может ли курение быть одним из факторов, вызывающих подобные состояния или же оно просто является формой самолечения, популярной среди людей, уже имеющих отклонения.

Теперь же учёные, по их словам, сумели дать ответ на этот вопрос. «Мы нашли доказательства того, что в причинно-следственном плане это работает в обе стороны», — отметила один из авторов исследования Робин Вуттон из Бристольского университета.

По словам учёного, хотя серьёзные физические последствия курения уже известны, новое исследование говорит о том, что людям не следует начинать курить, а также помогать им бросать эту привычку в целях защиты их психического здоровья — причём вне зависимости от того, страдают ли они от каких-либо проблем подобного рода или нет.

В журнале Psychological Medicine Вуттон с коллегами описывают, как они сравнили риски приобретения депрессии или шизофрении при наличии или отсутствии генетической предрасположенности людей к курению. Учитывая, что подобные генетические варианты случайно распределены среди населения — и при том, что здесь не играют роли такие факторы как потребление алкоголя, доход, физическая активность и прочие вопросы здоровья — подобный подход уменьшает вероятность сведения связи к любому из других факторов.

Команда исследователей занялась 378 генетическими вариантами, варьировавшимися исходя из того начинал ли человек курить или нет, а также 126 генетическими вариантами, которые, как обнаружили учёные, были связаны с более высоким количеством случаев курения на протяжении всей жизни. Подобное решение давало основание говорить о том, как много курили люди, насколько долго и бросали ли они эту привычку.

Вуттон с коллегами использовали две отдельные базы генов. В одну входили тысячи людей с шизофренией, в то время как вторая содержала тысячи лиц, страдающих от сильной депрессии. Таким образом они надеялись понять, связан ли риск приобретения этих душевных заболеваний с генетическими вариантами курения.

Результаты показали, что и при приобретении привычки, и при заядлом курении человек с большей вероятностью может начать страдать от депрессии и шизофрении. Например, человек, который на протяжении 15 лет выкуривал по 20 сигарет в день, но затем не курил 17 лет, имел вдвое больше шансов заработать шизофрению и с несколько меньшей вероятностью депрессию по сравнению с человеком, который никогда не курил.

Команда также попыталась прояснить другой вопрос: действительно ли люди с генетической предрасположенностью к депрессии и шизофрении курят больше. Хотя учёные и обнаружили такой эффект, он был слабее, чем в обратном направлении.

Вуттон отметила, что в будущем будет необходимо понять, как именно курение повышает риск шизофрении и депрессии. Один из вариантов состоит в том, что никотин влияет на проводящие пути головного мозга, связанные с душевными расстройствами. По её словам, это может быть важно, так как никотин содержится и в электронных сигаретах.