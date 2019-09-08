CNN: американские чиновники нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вэйперов

США поразила загадочная болезнь, по-видимому, связанная с использованием вэйпов: как минимум 450 американцев, регулярно пользующихся этими устройствами для курения, были госпитализированы с симптомами лёгочного заболевания — и, по официальным данным, в пяти случаях эти симптомы уже привели к смерти пациентов, сообщает CNN. По данным канала, американские чиновники от здравоохранения предполагают, что причиной мог стать витамин Е, содержащийся в вэйп-смесях с каннабиноидами.

Чиновников федеральной системы здравоохранения США вновь обеспокоил вэйпинг: по их словам, как минимум 450 случаев тяжелых лёгочных заболеваний — и по крайней мере пять смертей — могут быть связаны с использованием электронных устройств для курения. Теперь чиновники пытаются обнаружить химикат, из-за которого так поплохело употребляющим вэйпы. С репортажем — доктор Санджей Гупта, главный медицинский корреспондент CNN.



ДОКТОР САНДЖЕЙ ГУПТА, главный медицинский корреспондент CNN: Цифры просто невероятные, и они продолжают расти — и количество госпитализированных людей, и количество штатов, в которых выявлены такие случаи. Интересен портрет типичного пациента: как правило, речь идёт о молодых, здоровых людях, которые заболевают внезапно. Вот список симптомов, которые у них чаще всего появляются: проблемы с органами дыхания, общее недомогание, лихорадка, головная боль и потеря веса. Как я уже сказал, с этими симптомами госпитализируют очень много людей.



Медицинское расследование идёт полным ходом. Первым делом определили, что всех заболевших людей объединяет то, что они использовали вэйпы. Следующий шаг — понять, что не так с вэйпами, есть ли какой-то конкретный фактор, который стал причиной заболевания.



В штате Нью-Йорк внимание сосредоточили на веществе под названием витамин Е-ацетат. Это и есть витамин Е, который обычно без каких-либо последствий можно принимать перорально в качестве биологически активной добавки или же наносить на кожу; однако, если его испарить и превратить в соединения другого рода, а затем эти соединения вдохнуть через лёгкие, они, вероятно, вновь конденсируясь, превращаются в какие-то масла, и это уже может вызывать проблемы. Наверняка об этом пока не известно, но именно на этой версии сосредоточили сейчас внимание чиновники.



Пока этот вид витамина Е обнаруживали только в смесях для вэйпов, содержащих ТГК — или, иначе говоря, марихуану, — но не в никотиновых, и это — ещё одна улика.



Отмечу, что Центры по контролю и профилактике заболеваний также опубликовали следующее заявление: «Пока причина заболеваний не будет точно установлена, рекомендуем гражданам воздержаться от употребления электронных сигарет». Заявление весьма удивительное — чиновники, по сути, говорят: «Что происходит, мы наверняка не знаем; люди заболевают, это может быть связано с вэйпингом, и пока лучше всего будет не пользоваться этими устройствами».



Как только мы получим новую информацию, мы сразу всё расскажем вам.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 08 сентября 2019 года.