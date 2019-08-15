Independent: пачка сигарет вместо прогулки — загрязнение озоном разрушает лёгкие не хуже курения

Загрязнённый воздух способствует возникновению серьёзных заболеваний лёгких и эмфиземы — третьей причины смертности в мире, приводит The Independent выводы американских учёных. Особенно опасным является загрязнение приземным озоном: по негативному воздействию он сравним с курением пачки сигарет в день на протяжении 29 лет.

Длительное пребывание в местах с загрязнённым воздухом может ускорить заболевание лёгких так же, как и курение пачки сигарет в день, сообщает The Independent со ссылкой на опубликованные результаты научного анализа.

В ходе исследования учёные из Колумбийского университета и университетов Вашингтона и Буффало изучали, как воздействие четырёх основных загрязнителей повлияло на здоровье лёгких у более 7 тыс. человек в возрасте от 45 до 84 лет в шести городах Соединённых Штатов. Как рассказывает издание, исследователи замеряли уровни мелкодисперсных частиц, оксида азота, технического углерода и озона снаружи домов участников, а также проводили исследования на компьютерном томографе для выявления развития заболеваний лёгких и эмфиземы, которая является третьей причиной смертности в мире.

Наблюдая в среднем 10 лет за участниками исследования, учёные пришли к выводу, что высокий процент выявленных эмфизем находится в прямой зависимости с длительным воздействием загрязнителей. Самую сильную связь показал озон: риск развития эмфизем в районах с его повышенным содержанием можно в целом сравнить с выкуренной пачкой сигарет на протяжении 29 лет. По словам Джоэля Кауфмана из Университета Вашингтона, одного из авторов работы, учёные «были удивлены, как сильно загрязнение воздуха влияет на скорость развития эмфиземы, не уступая в этом курению сигарет, которое до этого считалось главной причиной этой болезни».

Как отмечает издание, приземной озон образуется, когда ультрафиолетовый свет взаимодействует с загрязнителями из топлива, а высокая температура ускоряет процесс. Если уровень большинства загрязнителей воздуха благодаря принятым мерам снижается, содержание озона в атмосфере только увеличивается. Авторы исследования считают, что его показатели продолжат расти, пока не будут предприняты дополнительные шаги по уменьшению выхлопов и остановке изменения климата.