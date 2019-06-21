CBS: планета задыхается от пластика, но его производство только растёт

Загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами становится всё более ощутимо, но темпы производства пластика продолжают расти, рассказала в интервью каналу CBS журналист издания Axios Эми Хардер. По словам Хардер, в США проблему усугубляет недостаточно активная переработка пластиковых отходов: тогда как в мире в 2015 году переработали в среднем 20% пластика, в Америке эта доля составила лишь 9%.

Пластика в океанах и на свалках стало столько, что некоторые называют ситуацию мировым кризисом: пластик находят в желудках и кишечных трактах диких животных и даже в тех уголках планеты, где люди не живут.



А теперь появились и опасения по поводу того, что пластик, сами того не зная, едим и мы сами — этой проблеме, в частности, посвятило на минувших выходных материал интернет-издание Axios. А с нами на связь, чтобы обсудить этот материал, выходит Эми Хардер, корреспондент Axios по вопросам энергетики и климата.



Большое вам спасибо, что согласились с нами побеседовать. А я как раз недавно говорила с одним из наших продюсеров о том, что мы ведь пьём из пластиковых стаканов и бутылок, и кусочки пластика в итоге оседают и в нашем организме. Но, Эми, хотя определённые усилия по сокращению использования пластика в последнее время предпринимаются, о чём же всё-таки свидетельствуют актуальные данные? Приносит ли данная политика результат?



ЭМИ ХАРДЕР, корреспондент Axios по вопросам энергетики и культуры: Актуальные данные показывают, что мы использование пластика по-прежнему наращиваем, — и согласно данным, которые мне довелось видеть лично, так будет продолжаться как минимум до 2028 года. И дело далеко не только в том, что мы пьём из пластиковых бутылок или пользуемся пластиковыми соломинками, ставшими одним из главных символов этой проблемы, но и в таких, например, вещах, как упаковка товаров, которые мы заказываем на Amazon. Предприятия интернет-торговли являются одним из главных «факторов роста» использования пластика. Кому-то это, быть может, покажется не слишком очевидным, но всякий раз, когда человек заказывает что-то на Amazon, товар ему приходит замотанным в пластиковую плёнку — и как раз это будет одним из главных факторов роста. Что же до развивающихся стран, там растёт уровень жизни, а для этого требуется пластик — во всяком случае пока.



Эми, а какова ситуация в США по сравнению с остальными странами?



ЭМИ ХАРДЕР: Если говорить об уровне переработки, а он является одним из ключевых моментов в этой теме — теоретически, если бы мы успешно перерабатывали пластик, то и проблемы с пластиком у нас бы не было; однако многие эксперты, с которыми я беседовала, настаивают на том, что проблема не в пластике, а в отходах вообще. Но, как выясняется, США по переработке мусора отстают от остальных стран: в 2015 году мы переработали лишь 9 процентов пластиковых отходов — и это даже меньше, чем в 2014-м, когда было 10 процентов; это самые новые доступные данные. На глобальном уровне доля пластиковых отходов, подвергающихся переработке, достигла к 2015 году 20 процентов. Выходит, что ситуация ухудшается — и, к сожалению, с тех пор как были опубликованы эти данные, Китай, который ранее был крупнейшим импортёром мировых пластиковых отходов, наложил на их переработку запрет. Из-за этого в мире сейчас разворачивается самый настоящий кризис — никто не знает, что делать со всем этим пластиком, ведь Китай его больше не принимает.



Да, мы показывали об этом сюжеты — мы ведь не только не перерабатываем столько, сколько могли бы, мы ещё и плохо перерабатываем: мы недостаточно хорошо сортируем мусор, в результате чего Китай, как вы только что упомянули, наши некачественные отходы не принимает, они, так сказать, грязные. Итак, над проблемой бьются две группы — есть активисты, а есть крупные компании и корпорации, которые иногда стимулирует правительство. Расскажите про эти два подхода.



ЭМИ ХАРДЕР: Да, здесь просматривается крайне любопытная тенденция. С одной стороны, информация об угрозе пластиковых отходов распространяется и связанные с ними опасения растут, но с другой, крупные нефтяные и газовые компании всё сильнее наращивают производство нефтехимикатов, а нефтехимикаты — это сырьё для производства пластика: хотя многие люди об этом и не подозревают, подавляющее большинство пластиковых продуктов производятся из нефти и газа. Выходит, что существует масса инициатив по строительству заводов для производства пластика стоимостью миллиарды долларов. Упомянутые компании в нынешнем году вошли в некий альянс, цель которого — улучшить ситуацию в сфере переработки.



В свою очередь, активисты считают, что нам не следует сохранять зависимость от пластика и что нужно от него избавляться совсем, поскольку уже ясно, что переработать его мы не сможем. И получается большой спор: перерабатывать ли нам пластик или отказываться от него? Именно здесь на данный момент и проходит «линия раздела».



Дата выхода в эфир 17 июня 2019 года.