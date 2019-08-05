Times: от жары спасаться негде — в Великобритании не осталось чистых рек

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Le Temps: ДРСМД больше не помеха — глава Пентагона предупредил Китай о размещении новых американских вооружений в Азии Le Temps
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Telegraph: Трамп не сделает Америку снова великой, пока не укротит Путина Daily Telegraph
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Немецкий депутат: нужно срочно начать с Россией переговоры о контроле над вооружениями Nordwest-Zeitung
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TA: «российская экономика меньше итальянской» — американский профессор уверен, что Европа защитит себя и без помощи США Tages-Anzeiger
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ORF: глава OMV заверил — несмотря на сопротивление США, первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в Европу уже к Новому году ORF
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В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
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В МИД Ирана прокомментировали стрельбу в Дейтоне и Эль-Пасо
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил соболезнования родными и близкими погибших в результате двух инцидентов со стрельбой в Соединённых Штатах, которые произошли в Дейтоне и Эль-Пасо.
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В СК начали проверку по факту гибели мужчины на крыше «Сапсана»
Московское межрегиональное следственное управление СК начало проверку по факту гибели мужчины на крыше «Сапсана», ехавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
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Трамп обсудил с главами Минюста и ФБР стрельбу в Огайо и Техасе
Президент США Дональд Трамп заявил, что по телефону обсудил с главами Минюста, ФБР и представителями конгресса ситуацию со стрельбой в американских штатах Техас и Огайо.
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«Бенфика» разгромила «Спортинг» в матче за Суперкубок Португалии
В матче за Суперкубок Португалии, который состоялся на стадионе «Альгарве» в Фару, «Бенфика» разгромила «Спортинг» со счётом 5:0 и стала обладателем трофея.
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Источник рассказал о наличии конфликта между Малкомом и фанатами «Зенита»
Бразильский нападающий Малком, лишь в минувшую пятницу, 2 августа, представленный в качестве игрока клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», уже якобы готов покинуть коллектив из Санкт-Петербурга из-за возникшего у него конфликта с фанатами.
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Инцидент с зацепером стал причиной задержки «Сапсана»
Поезд «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург — Москва был задержан почти на час из-за гибели зацепера.
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Будущие депутаты Рады от «Слуги народа» завершили обучение в Трускавце
Избранные в ходе выборов в Верховную раду будущие депутаты от партии «Слуга народа» завершили обучение в городе Трускавец Львовской области .
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Голландские фанаты провели акцию в поддержку смертельно больного экс-игрока «Зенита»
Во время матча первого тура чемпионата Нидерландов по футболу между АЗ и «Фортуной», который состоялся в Алкмаре и завершился победой хозяев со счётом 4:0, болельщики обеих команд провели акцию в поддержку полузащитника Фернандо Риксена, страдающего от неизлечимого заболевания — бокового амиотрофического склероза.
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Трамп объяснил инциденты со стрельбой больной психикой нападавших
Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной массовых убийств в американских штатах Техас и Огайо стало то, что стрелки, убившие людей, страдали «психическими заболеваниями».
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Американский защитник Крамер стал девятым новичком «Химок» в летнее межсезонье
Российский баскетбольный клуб «Химки» подписал контракт с 31-летним американским защитником Крисом Крамером.
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Президент Мексики заявил о гибели шести мексиканцев при стрельбе в США
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что при стрельбе в американском Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев.
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В социальных сетях сообщили о смерти 21-летней российской футболистки Березиной
Игрок женского футбольного клуба «Чертаново» Анастасия Березина умерла в возрасте 21 года.
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В Багдаде опровергли данные о принадлежности задержанного танкера Ираку
Сообщения о том, что задержанный Ираном в Персидском заливе танкер принадлежит Ираку, не соответствуют действительности.
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«Сочи» набрал первое очко в РПЛ, сыграв вничью с «Уфой»
В матче четвёртого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» на своём поле сыграл вничью с «Уфой» — 0:0.
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Макрон выразил соболезнования в связи со стрельбой в Техасе и Огайо
Французский лидер Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со стрельбой в американских штатах Техас и Огайо.
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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Афганистане
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Афганистана.
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Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку перед матчем за Суперкубок Англии
Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку в метро перед матчем за Суперкубок Англии по футболу.
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В Ленинградской области произошло ДТП с участием семи автомобилей
По меньшей мере три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
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Американка Пегула выиграла турнир WTA в Вашингтоне
Представительница США Джессика Пегула одержала победу над итальянкой Камилой Джорджи в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.
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МИД России предупредил о надвигающемся на Японию и Южную Корею шторме
МИД России предупредил россиян о приближении тропического шторма «Франсиско» к Японии и Южной Корее.
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Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года
Женская сборная России по волейболу одержала победу над Южной Кореей в матче квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
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СБР должен выплатить IBU около €700 тысяч для восстановления прав
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал о задолженности организации Международному союзу биатлонистов (IBU), которую необходимо выплатить для выполнения одного из 12 условий восстановления своих прав.
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Лукашенко выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования американскому лидеру Дональду Трампу в связи с двумя случаями массовой стрельбы в городах Эль-Пасо и Дейтон. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
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МИД России обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД направит официальные обращения к американской и немецкой сторонам по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированной акции в Москве. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Кириленко считает, что сборная России должна быть готова к ЧМ по баскетболу через три недели
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал поражение национальной команды от Ирана, а также поделился ожиданиями от чемпионата мира в Китае.
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Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
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Гончаренко назвал заслуженной победу ЦСКА над «Рубином»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над казанским «Рубином» (1:0) в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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СМИ: Принца Чарльза пригласили сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
Принца Чарльза пригласили сыграть небольшую роль в новом фильме о приключениях британского спецагента Джеймса Бонда, сообщает The Sun со ссылкой на источники.
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СМИ: «Марсель» сделал предложение по покупке футболиста «Реала» Хамеса
Французский футбольный клуб «Марсель» интересуется полузащитником испанского «Реала» и сборной Колумбии Хамесом Родригесом.
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В Нур-Султане упал строительный кран
Строительный кран рухнул во время возведения жилого комплекса в Нур-Султане, сообщает Tengrinews.kz.
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В Госдуме прокомментировали инцидент между фанатами «Зенита» и ОМОНом
Депутат Госдумы России Игорь Лебедев отреагировал на столкновение между болельщиками петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).
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СМИ: Задержанный в Персидском заливе танкер принадлежит Ираку
Танкер, задержанный военнослужащими Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Персидском заливе, принадлежит Ираку. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на заявление КСИР.
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Новичок «Спартака» Ларссон признался, что ещё не сталкивался с подобной поддержкой фанатов
Новичок московского «Спартака» — шведский полузащитник Джордан Ларссон — оценил поддержку фанатов в матче четвёртого тура Российской премьер лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» (0:0).
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Более 300 человек эвакуировали из детских лагерей на Кубани из-за непогоды
Более 300 человек эвакуировали из двух детских оздоровительных лагерей в Славянском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Рубином» в четвёртом туре РПЛ
Московский ЦСКА на выезде одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ назвала оптимальную дату выборов президента страны.
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СМИ: «Спартак» не стал штрафовать Понсе за удаление в матче с «Динамо»
Московский «Спартак» не стал штрафовать нападающего команды Эсекьеля Понсе, который был удалён в матче со столичным «Динамо» в четвёртом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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NBC: сестра стрелка из Огайо и её друг обнаружены убитыми
Сестра подозреваемого в стрельбе в Дейтоне Коннора Беттса обнаружена застреленной в машине вместе со своим другом, сообщает NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Источник: SSJ-100 экстренно сел в Минеральных Водах
Самолёт Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации.
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На матче «Рубин» — ЦСКА присутствует скаут «Манчестер Юнайтед»
На матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и московским ЦСКА присутствует скаут английского «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда, который специализируется на Восточной Европе.
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СКА уступил на хоккейном турнире в Сочи
Петербургский СКА на хоккейном турнире в Сочи потерпел поражение от одноимённого клуба.
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В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
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Трамп поручил приспустить флаги США в связи с инцидентами со стрельбой
Президент США Дональд Трамп поручил приспустить американские флаги в Соединённых Штатах и по всему миру до 8 августа в знак уважения к жертвам массовых убийств в Техасе и в Огайо.
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При взрыве в Кабуле погибли два человека
При взрыве в Кабуле два человека погибли, три получили ранения.
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Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram
Пользователи Facebook и Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервисов. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
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Шюррле остался впечатлён поддержкой фанатов «Спартака» в матче с «Динамо»
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле заявил, что остался под впечатлением от поддержки болельщиков команды в матче четвёртого тура Российской премьер лиги (РПЛ) с «Динамо».
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В Крыму назвали некорректным заявление Помпео о полуострове
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
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В СПЧ прокомментировали призывы к насилию в отношении детей силовиков
Член Совета при президенте по правам человека Шота Горгадзе прокомментировал задержание жителя Подмосковья Владислава Синицы, который призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
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Захарова: новые санкции США доказывают сфабрикованность дела Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что решение Вашингтона о введении новых санкций в отношении Москвы является доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.