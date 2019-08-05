Times: от жары спасаться негде — в Великобритании не осталось чистых рек

На берегах британских рек практически невозможно найти зоны для купания, соответствующие европейским нормам, пишет The Times. По данным исследования, проведённого изданием, основную долю загрязнения составляют неочищенные сточные воды, которые сбрасывают компании при недостаточно эффективной работе Агентства по охране окружающей среды.

Загрязнение рек в Великобритании достигло своего пика за всю историю современных наблюдений, сообщает The Times. Теперь купаться в них стало небезопасно, в то время как количество желающих освежиться значительно увеличилось с приходом жары.

После проведённого британской газетой исследования выяснилось, что водные артерии Соединённого Королевства недостаточно хорошо мониторят, и поэтому они непригодны для купания: 86% не соответствуют минимальному показателю европейского экологического стандарта, определяющему безопасную воду. Кроме того, в прошлом году на половине участков рек, которые состоят на наблюдении у Агентства по охране окружающей среды, было зафиксировано повышенное содержание по крайней мере одного опасного загрязнителя, включая токсические тяжёлые металлы и пестициды.

Несмотря на серьёзные и частые нарушения установленных пределов на содержание в воде загрязнителей, количество судебных исков Агентства против региональных монополий, обслуживающих водостоки, уменьшилось с трёх до тридцати за последние пять лет. Как рассказывает The Times, в некоторых случаях Агентство позволяет компаниям предложить свой собственный способ оплатить штраф, и обычно они выбирают благотворительные взносы. По мнению экспертов, из-за такой практики компании чувствуют себя безнаказанными и продолжают загрязнять реки.

В то же время, как отмечает издание, большинство людей, наслаждавшихся живописными местечками у берегов рек на прошлой неделе, не подозревают о перегрузке старой канализационной системы Великобритании, которая подвергает опасности живую природу и человека. Так, за два последних года допустимый уровень кадмия был нарушен более 1200 раз. Этот канцероген используется в аккумуляторах и мог попасть в воду со свалки.

Британская газета также обнаружила доказательства того, что в реки, в том числе недалеко от мест для купания и рыболовства, сбрасываются неочищенные сточные воды. При этом компании используют аварийную систему оттока, которая должна включаться только во время сильной грозы.

Как предупреждает издание, плавание в загрязнённых водах может привести к заражению бактериями, в том числе кишечной палочкой, сальмонеллой и листерией. Со сточными водами связаны такие потенциально смертельные заболевания, как лептоспироз, сепсис и гепатит А. Хотя реки загрязняют в том числе промышленные и сельскохозяйственные выбросы, а также отходы от шахт, Агентство утверждает, что более трети рек загрязнены системой канализации: в стране насчитывается 16 тыс. мест, где компании могут легально сбрасывать неочищенную воду.

Согласно правилам Евросоюза, которые подписала Великобритания, правительство взяло на себя обязательство обеспечить соответствие всех рек хорошим экологическим стандартам к 2027 году. Однако, по сведениям Всемирного фонда дикой природы, министерства «даже не приблизились» к достижению этой цели.

По заявлению учёных, режим тестирований, принятый в Агентстве, не подходит при системном загрязнении вод частными домами, промышленностью и сельским хозяйством. В прошлом году количество заборов воды для исследования упало до 1,3 млн по сравнению с почти 5 млн в 2000 году. В самом агентстве говорят, что мониторинг стал «более направленный, эффективный, служащий для оценки рисков», но эксперты отмечают, что сокращение бюджета и персонала привело к уменьшению количества проводимых тестов и ослаблению контроля за соблюдением правил. Экологические группы призывают реформировать Агентство по охране окружающей среды, в то время как его представители заявляют о достаточном финансировании и увеличении штата на 10%. Как пишет The Times, Агентство считает, что последние инциденты, связанные с загрязнением рек, были спровоцированы экстремальными погодными условиями.