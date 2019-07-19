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Le Figaro: странные нормы — радиация во французской воде есть, но пить её разрешено

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Французская организация по контролю за радиоактивностью опубликовала заявление, согласно которому миллионы французов пьют воду, заражённую тритием от атомных станций, пишет Le Figaro. По мнению экспертов, допустимые показатели опасного вещества в водопроводной воде сильно завышены, что грозит особенно серьёзными последствиями для жителей крупных городов в районах рек Луары, Сены и Вьенны.
Le Figaro: странные нормы — радиация во французской воде есть, но пить её разрешено
Reuters

В среду Ассоциация по контролю за радиоактивностью на западе Франции (ACRO) выпустила заявление о том, что 6,4 млн французов пьют заражённую тритием воду, сообщает Le Figaro. К такому выводу пришли сотрудники лаборатории в Эрувиль-Сен-Клер недалеко от Кана, основываясь на данных Министерства здравоохранения.

В то же время ассоциация признаёт, что «все показатели находятся в пределах допустимых стандартов 100 Бк/л (беккерелей на литр), установленных органами здравоохранения». По мнению Института радиационной защиты и ядерной безопасности Франции (IRSN), технического подразделения Органа регулирования ядерной и радиационной безопасности Франции (ASN), «кодекс об охране здоровья устанавливает показатель в 100 Бк/л для трития, который представляет собой не санитарный предел, а порог, превышение которого влечёт за собой дополнительное исследование радиоактивности воды». Как отмечает французская газета, в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для питьевой воды приводится нормативный уровень для трития в 10 тыс. Бк/л.
 
Однако ACRO считает, что «постоянное присутствие в водопроводной воде трития из выбросов атомных электростанций наглядно демонстрирует риск заражения другими радиоактивными веществами на гораздо более высоком уровне». Лаборатория отмечает, что тритий выступает в качестве «предупреждения об опасности»: «в случае серьёзной аварии на одной из атомных станций на Сене, Вьенне или Луаре в воду попадёт только тритий, и без питьевой воды могут остаться миллионы человек». На основе данных министерства ассоциация составила и опубликовала «эксклюзивную карту радиоактивного заражения питьевой воды во Франции», на которой отмечено множество зон с «постоянным присутствием трития в водопроводной воде» в долинах указанных рек. Таким образом, в зоне риска оказались 268 коммун, в том числе такие крупные районные центры, как Орлеан, Блуа, Тур, Анже, Нант и 122 коммуны Иль-де-Франс. По данным ассоциации, единственная водоочистная станция в Шуази-ле-Руа снабжает питьевой водой 1,9 млн человек из 56 коммун к югу и западу от Парижа. Эта станция ежегодно разносит 1,3 ТБк (терабеккерель) трития при среднем показателе 10 Бк/л, что составляет 2,5% выбросов с атомной станции в Ножан-сюр-Сен.
 
Как отмечает Le Figaro, в ответ на заявление ACRO ещё одна общественная лаборатория по атомным исследованиям осудила «банализацию заражения тритием». Комиссия независимых исследований и информации о радиоактивности (CRIIRAD) призывает «не дать себя обмануть сравнениями с показателем в 100 Бк/л или, что ещё хуже, так называемым нормативным уровнем в 10 тыс. Бк/л». Как заверили в письме представители Комиссии в Валенсии, «власти допускают уровень канцерогенного риска радиоактивных веществ, превышающий максимально разрешимый уровень химических канцерогенов в 100 раз!» По мнению экспертов, «предел допустимого длительного заражения тритием не должен превышать 10—30 Бк/л».
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Le Figaro Франция Европа
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