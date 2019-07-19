Le Figaro: странные нормы — радиация во французской воде есть, но пить её разрешено

Французская организация по контролю за радиоактивностью опубликовала заявление, согласно которому миллионы французов пьют воду, заражённую тритием от атомных станций, пишет Le Figaro. По мнению экспертов, допустимые показатели опасного вещества в водопроводной воде сильно завышены, что грозит особенно серьёзными последствиями для жителей крупных городов в районах рек Луары, Сены и Вьенны.

В среду Ассоциация по контролю за радиоактивностью на западе Франции (ACRO) выпустила заявление о том, что 6,4 млн французов пьют заражённую тритием воду, сообщает Le Figaro. К такому выводу пришли сотрудники лаборатории в Эрувиль-Сен-Клер недалеко от Кана, основываясь на данных Министерства здравоохранения.

В то же время ассоциация признаёт, что «все показатели находятся в пределах допустимых стандартов 100 Бк/л (беккерелей на литр), установленных органами здравоохранения». По мнению Института радиационной защиты и ядерной безопасности Франции (IRSN), технического подразделения Органа регулирования ядерной и радиационной безопасности Франции (ASN), «кодекс об охране здоровья устанавливает показатель в 100 Бк/л для трития, который представляет собой не санитарный предел, а порог, превышение которого влечёт за собой дополнительное исследование радиоактивности воды». Как отмечает французская газета, в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для питьевой воды приводится нормативный уровень для трития в 10 тыс. Бк/л.

Однако ACRO считает, что «постоянное присутствие в водопроводной воде трития из выбросов атомных электростанций наглядно демонстрирует риск заражения другими радиоактивными веществами на гораздо более высоком уровне». Лаборатория отмечает, что тритий выступает в качестве «предупреждения об опасности»: «в случае серьёзной аварии на одной из атомных станций на Сене, Вьенне или Луаре в воду попадёт только тритий, и без питьевой воды могут остаться миллионы человек». На основе данных министерства ассоциация составила и опубликовала «эксклюзивную карту радиоактивного заражения питьевой воды во Франции», на которой отмечено множество зон с «постоянным присутствием трития в водопроводной воде» в долинах указанных рек. Таким образом, в зоне риска оказались 268 коммун, в том числе такие крупные районные центры, как Орлеан, Блуа, Тур, Анже, Нант и 122 коммуны Иль-де-Франс. По данным ассоциации, единственная водоочистная станция в Шуази-ле-Руа снабжает питьевой водой 1,9 млн человек из 56 коммун к югу и западу от Парижа. Эта станция ежегодно разносит 1,3 ТБк (терабеккерель) трития при среднем показателе 10 Бк/л, что составляет 2,5% выбросов с атомной станции в Ножан-сюр-Сен.

Как отмечает Le Figaro, в ответ на заявление ACRO ещё одна общественная лаборатория по атомным исследованиям осудила «банализацию заражения тритием». Комиссия независимых исследований и информации о радиоактивности (CRIIRAD) призывает «не дать себя обмануть сравнениями с показателем в 100 Бк/л или, что ещё хуже, так называемым нормативным уровнем в 10 тыс. Бк/л». Как заверили в письме представители Комиссии в Валенсии, «власти допускают уровень канцерогенного риска радиоактивных веществ, превышающий максимально разрешимый уровень химических канцерогенов в 100 раз!» По мнению экспертов, «предел допустимого длительного заражения тритием не должен превышать 10—30 Бк/л».