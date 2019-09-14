SRF: с глаз долой — в Швейцарии обсуждают полный отказ от рекламы табака

Социал-демократическая партия Швейцарии выступила с народной инициативой о полном запрете рекламы табачной продукции, сообщает SRF. Её сторонники хотят отменить старый «беззубый» закон, написанный лоббистами, и таким образом защитить детей от тлетворного влияния. Однако в Совете кантонов есть и те, кто считает, что это уже «перебор», отмечает швейцарский канал.

Табак нельзя продавать детям, а рекламу табака нужно запретить. Сегодня в Федеральную канцелярию внесли соответствующую народную инициативу. Время подобрано не случайно. На следующей неделе в здании Федерального Собрания пройдут дебаты по поводу закона о табаке. Инициатива усиливает давление на политиков. С репортажем Кристоф Нуфер.

Сегодня с утра в искусственном сигаретном дыму член Совета кантонов Ханс Штёкли подал в Федеральную канцелярию инициативу под названием «Дети без табака». 113 500 подписей. Штёкли и его сторонникам сегодняшний день доставил личное удовлетворение.

ХАНС ШТЁКЛИ, член Совета кантонов от Социал-демократической партии в Берне: В 2016 году парламент возвратил законопроект о табачной продукции в Национальный совет с целью разработать беззубый закон, написанный табачным лобби. Это был перебор.

И действительно в 2016 году первая версия закона о табачной продукции была отклонена из-за сильного давления со стороны табачного лобби. Из-за этого на члена Совета кантонов Йозефа Дитли обрушилась критика со стороны общества.

ЙОЗЕФ ДИТЛИ: Большинство проголосовало за возвращение проекта в Национальный совет.

Сегодня Дитли молчит. К тому же он занимает должность президента curafutura. Работа в ассоциации страховых медицинских организаций и лоббирование табачной продукции плохо сочетаются.

Из-за внесённой сегодня инициативы Комиссия по здравоохранению при Совете кантонов значительно ужесточила закон о защите детей. Теперь по всей стране действует запрет на продажу несовершеннолетним сигарет, запрет на рекламу в интернете или газетах, где её могут увидеть несовершеннолетние. Также снова запрещено спонсорское участие на международных музыкальных фестивалях под открытым небом.

Этих ужесточений достаточно, считает член Совета кантонов от Христианско-демократической народной партии Эрих Этлин. По части рекламных ограничений тем, кто выдвинул эту инициативу, и так слишком далеко пошли навстречу — всё остальное это уже перебор.

ЭРИХ ЭТЛИН, член Совета кантонов от Христианско-демократической народной партии в Обвальдене: Это легальный продукт. Реклама направлена на взрослую аудиторию. И уже

многое нельзя делать. Поэтому дальше уже некуда.

КРИСТОФ НУФЕР, корреспондент SRF: Удивительно, какое давление оказывает эта инициатива на политиков ещё до дебатов во вторник в Совете кантонов. Если закон о защите детей всё-таки ужесточат, не исключено, что те, кто выдвинул эту довольно-таки радикальную инициативу, всё-таки откажутся от неё. И в нашей стране можно будет и дальше показывать рекламу взрослым в ограниченном объёме.

Дата выхода в эфир 12 сентября 2019 года.