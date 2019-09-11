SRF: в Швейцарии смягчили требования для военной службы, чтобы утолить кадровый голод

Чтобы решить проблему с нехваткой новобранцев в вооружённых силах Швейцарии, местные власти смягчили требования для службы в армии, сообщает SRF. На этот шаг они пошли для того, чтобы утолить кадровый голод, переманив молодых людей из гражданской обороны, где требования остались теми же. Теперь же стране не хватает спасателей, отмечает швейцарский телеканал.

Вернёмся в Швейцарию. В случае катастроф, например, во время землетрясений или потопов, когда население нуждается в срочной помощи, на выручку приходят силы гражданской обороны. Однако сейчас они испытывают кадровый голод. Сейчас в силы гражданской обороны вербуется в два раза меньше людей, чем пять лет назад. И эта проблема будет только усугубляться. Ведь Совет кантонов высказался за ограничение службы в гражданской обороне до 12 лет. Что же теперь? Репортаж Георга Хеслера.

Инженерные войска гражданской обороны. Они ищут выживших в обломках, прибывают на место за несколько часов. Задействуются, к примеру, во время землетрясений. Что мотивирует вас нести эту службу?

ШТЕФАН РУХТИ, специалист по строительству высотных зданий: Нас мотивирует то, что мы можем сделать что-то полезное в аварийной ситуации.

МИРКО ФЕРРАРИ, специалист по логистике: Мы работаем сейчас, чтобы однажды спасти людей, вытащить их.

За последние десятилетия силы гражданской обороны сильно развились. Из военной уборочной службы в масштабную организацию, занимающуюся нейтрализацией последствий катастроф. Кадров не хватает. Руководителю гражданской обороны нужен каждый из его служащих.

ПЕТЕР ХУБЕР, руководитель гражданской обороны в кантоне Золотурн: У нас в кантоне Золотурн служит 2600 спасателей. Рассчитывать на армию в случае масштабной катастрофы мы не можем. К тому же мы находимся гораздо ближе. Наши люди живут и работают в деревне или недалеко от неё и могут прибыть на место быстрее.

Но теперь у гражданской обороны возникла проблема с кадрами. Каждый год Швейцария нуждается в 6 тысячах спасателей. С 2011 года цифры падают. А за последние два года особенно резко. На данный момент власти вербуют только половину необходимого числа. Эти цифры вызывают тревогу.

Диего Окснер — президент кантонской Конференции ответственных за защиту населения. По его словам, никто не ожидал такого резкого спада.

ДИЕГО ОКСНЕР, президент кантонской Конференции ответственных за армию, защиту населения и гражданскую оборону: Одна из причин носит чисто демографический характер. Её мы смогли предвидеть. Но невозможно было предвидеть последствия из-за различий требований для годности к военной службе. Поэтому люди, которые раньше были пригодны для службы в гражданской обороне, теперь пригодны и к службе в вооружённых силах.

Различия в требованиях. Из-за того что всё больше молодых людей хотят служить в силах гражданской обороны, армия смягчила требования для годности к военной службе. Этих людей теперь недосчиталась гражданская оборона.

ДИЕГО ОКСНЕР: Если мы изменим модель вербовки так, что те, кто не может служить в вооружённых силах из этических соображений, будет попадать в гражданскую оборону, то у нас будет достаточно людей, но тогда мы поставим крест на альтернативной гражданской службе.

Так что дискуссия по поводу гражданской обороны продолжается.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2019 года.