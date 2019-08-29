Solothurner Zeitung: житель Швейцарии пешком дошёл от дома до Москвы

01:28
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев
Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
01:13
В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.
00:56
Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Идлибе
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонных переговоров ситуацию в сирийском Идлибе.
00:43
В Раде призвали расследовать хищение госсредств предыдущей властью
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович призвал создать комиссию в Верховной раде для расследования хищения госсредств предыдущей властью.
00:29
В ЛНР заявили о повреждении клуба и двух жилых домов при обстреле ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что два жилых дома, сельский клуб и хозпостройки получили повреждения в результате обстрела посёлка Голубовское.
00:11
На МКС стартовали первые испытания экзоскелета робота FEDOR
На Международной космической станции (МКС) стартовали первые испытания экзоскелета антропоморфного робота FEDOR.
23:57
Определены все участники группового раунда Лиги чемпионов-2019/20
Завершилась квалификация к групповому этапу Лиги чемпионов, которая определила участников сильнейшего клубного футбольного турнира Европы.
23:56
«Аякс» обыграл АПОЭЛ и вышел в групповой этап ЛЧ
На своём поле амстердамский «Аякс» обыграл кипрский АПОЭЛ, завоевав путёвку в групповой раунд Лиги чемпионов.
23:56
«Зенит» и «Локомотив» попадут в первую и четвёртую корзины при жеребьёвке ЛЧ
Стали известны корзины, в которых будут находиться российские клубы при жеребьёвке группового раунда Лиги чемпионов.
23:54
Болтон заявил о намерении встретиться с Лукашенко и Додоном
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что намерен встретиться с белорусским лидером Александром Лукашенко и молдавским президентом Игорем Додоном во время посещения Белоруссии и Молдавии.
23:44
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля. Об этом говорится в прогнозе ведомства на ближайшие несколько лет.
23:35
Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет.
23:30
Тактаров: Нурмагомедову будет непросто с Порье
Экс-боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о грядущем поединке чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье.
23:27
В Петербурге арестовали устроившего стрельбу на детской площадке
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, устроившего стрельбу на детской площадке. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
23:17
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками посёлка в Донбассе
Украинские силовики обстреляли окраины посёлка Крутая Балка, подконтрольного самопровозглашённой Донецкой народной республике, сообщили в Народной милиции ДНР.
23:15
Кверквелия назвал Сёмина лучшим тренером России
Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия высоко отозвался о главном тренере команды Юрии Сёмине.
23:06
Советники глав «нормандской четвёрки» встретятся 2 сентября
Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что советники глав «нормандской четвёрки» встретятся 2 сентября.
23:01
Порье пообещал дочери принести чемпионский пояс UFC
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье дал своей дочери обещание в преддверии поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
22:55
Израиль прокомментировал стрельбу ливанских военных по беспилотникам
Военные Израиля прокомментировали информацию о том, что ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам.
22:51
В Татарстане проводят проверку по факту драки между девочками-подростками
В Татарстане проводят доследственную проверку по факту драки между двумя девочками-подростками, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
22:51
Эксперт оценила решение Джонсона по работе парламента
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента.
22:50
В Госдуме оценили предложение ГИБДД законодательно ограничить скорость перевозки детей
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин в беседе с Nation News прокомментировал предложение ГИБДД законодательно ограничить скорость перевозки детей.
22:47
Госдеп рассказал о мерах по защите выборов от влияния через соцсети
Американские власти принимают меры против вмешательства в выборы путём использования социальных сетей, заявил заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер.
22:46
Уткин заявил, что «Зенит» предложил крупную сумму за трансфер Алексея Миранчука
Известный журналист и блогер Василий Уткин заявил, что санкт-петербургский «Зенит» предлагал московскому «Локомотиву» крупную сумму за переход футболиста Алексея Миранчука.
22:38
Один человек погиб из-за урагана «Дориан» в Пуэрто-Рико
Пожилой мужчина стал первой жертвой урагана «Дориан» в Пуэрто-Рико.
22:37
Археологи рассказали о находках в Балаклаве, сделанных в 2019 году
Стали известны итоги полевого сезона Южно-Крымской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея «Херсонес Таврический».
22:32
Спасатели предупредили о заморозках в Кировской области
В Кировской области объявили метеопредупреждение, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное управление МЧС России.
22:32
Источник: Манджукич отказался от перехода в ПСЖ
Хорватский нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич отклонил предложение о переходе в ПСЖ.
22:31
На территории «Исторического бульвара» в Севастополе обезвредили мину времён войны
На территории мемориального комплекса памятников обороны города в 1854—1855 годах «Исторический бульвар» в Севастополе обезвредили миномётную мину времён Великой Отечественной войны.
22:26
Болтон оценил свой визит на Украину
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
22:17
На US Open вновь перенесены матчи из-за погоды
Ряд матчей Открытого чемпионата США по теннису не может начаться из-за неблагоприятных погодных условий.
22:16
Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Башкирии
Спасатели предупредили о непогоде в Башкирии, сообщает Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
22:15
В Омской области реконструируют исторический центр старейшего города региона
На совещании по комфортной городской среде в Минстрое обсудили финансирование проектов, победивших в конкурсе благоустройства. В Омской области будет обновлён старейший город региона — Тару.
22:13
В Москве планируют запустить систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолёты России») и «Яндекс. Такси» подписали соглашение о создании городской системы аэромобильности, передаёт РИА Новости.
22:08
В Раде рассказали о причинах выделения кредитов МВФ Украине
Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, почему Международный валютный фонд (МВФ) выделяет Украине кредиты.
22:03
СМИ: «Монако» согласовал с «Челси» аренду Бакайоко
Полузащитник сборной Франции Тьемуэ Бакайоко может вернуться в «Монако» на правах аренды.
21:55
Конте может получить мандат на формирование правительства 29 августа
Президент Италии Серджо Маттарелла намерен встретиться с ушедшим недавно в отставку итальянским премьер-министром Джузеппе Конте 29 августа, чтобы, возможно, выдать ему мандат на формирование нового правительства.
21:51
Делегация Корпорации МСП провела выездную сессию в Калмыкии
Делегация Корпорации МСП провела выездную стратегическую сессию в Калмыкии, а также приняла участие в презентации трёх инвестиционных проектов, передаёт «Газета.Ru».
21:50
На Балтийской военно-морской базе прошли учения по противоминным действиям
На Балтийской военно-морской базе в Калининградской области прошли учения по противоминным действиям, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
21:49
Тарасов: удовлетворён решением РФС
Футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал решение палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) относительно его финансовых претензий к «Локомотиву».
21:45
Меркель и Зеленский обсудили работу нормандского формата
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону работу нормандского формата, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.
21:36
Петербург направит 100 млн рублей на благоустройство набережной Охты
В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район». Победителем признан Красногвардейский район, сообщают «Невские новости».
21:35
Синоптики предупредили о ветре до 22 м/с в Омской области
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Омской области в четверг, 29 августа. Об этом сообщает Gorod55.ru.
21:35
В США обвинили КНР в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона
Глава Пентагона Марк Эспер обвинил Китай в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона.
21:34
Нурмагомедов назвал Порье своей добычей
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал об ожиданиях от очередной защиты титула в поединке с американцем Дастином Порье.
21:31
СМИ сообщили подробности об эвакуации жильцов из горящего здания в Подмосковье
В Московской области рабочие, делавшие капитальный ремонт дома, вывели из горевшего здания несколько десятков человек, сообщает телеканал «360».
21:26
Тропический шторм «Дориан» в Атлантическом океане усилился до урагана
Тропический шторм «Дориан», зафиксированный в Атлантическом океане, усилился и стал ураганом.
21:19
Мужская сборная России по волейболу обыграла Иран и вышла в 1/2 финала ЧМ до 19 лет
Сборная России по волейболу среди игроков до 19 лет победила команду Ирана в четвертьфинале чемпионата мира.
21:17
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
21:07
СК возбудил дело после гибели ребёнка в результате наезда Range Rover
Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля Range Rover на девочку в Москве, в результате которого ребёнок скончался.