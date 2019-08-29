Solothurner Zeitung: житель Швейцарии пешком дошёл от дома до Москвы

Выходец из швейцарской коммуны Флументаль Кристиан Циммерманн пешком дошёл от родных мест до Москвы, пишет Solothurner Zeitung. Его «прогулка» длилась 111 дней и завершилась в самом центре российской столицы — на Красной площади.

Путешествие Кристиана Циммерманна началось 5 мая 2019 года в швейцарской коммуне Флументаль, сообщает Solothurner Zeitung. Оно длилось 111 дней: преодолев 3345 км, Кристиан, вместе со своей верной попутчицей «Миссис Молли» (тележкой из магазина) добрался до Москвы.

«После 4 месяцев пешего шествия я, в самом деле, добрался до Красной площади. Я ещё не осознал этого до конца», — написал Циммерманн у себя в Facebook.

Последний день «прогулки» выдался для Циммерманна непростым, отмечает издание. К счастью, он стартовал уже в 4 утра, чтобы избежать попадания в плотный траффик. «Мне всё же пришлось пройти 4 километра по восьмиполосной автостраде М1. Взять себя в руки, опустить голову — и вперёд…», — вспоминает Циммерманн.