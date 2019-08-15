SRF: экономический «чих» Германии заразит всю Европу

Рост немецкой экономики неожиданно затормозился, что вызвало похолодание инвестиционного климата в Европе и во всём мире, сообщает SRF. Ситуация в Германии служит своего рода индикатором международной обстановки. Если «чихнёт» Берлин, «конъюнктурным гриппом» заразятся и все остальные страны, объясняет швейцарское издание.

Во втором квартале немецкая экономика ослабла, а вместе с ней и вся европейская экономика. По сравнению с предыдущим кварталом она практически не растёт. Как это отразится на Швейцарии? Подхватит ли она конъюнктурный грипп, если Германия чихнёт? С репортажем Лука Фрёлихер.

Германию, чемпиона мира по экспорту, внезапно что-то затормозило. Ослабла и европейская экономика. Но как сильно это отразится на Швейцарии? Ведь за последние годы зависимость Швейцарии от экспортной экономики еврозоны удалось существенно снизить. До финансового кризиса 2007 года 61% швейцарского экспорта приходилось на еврозону: в два раза больше, чем на Азию и Северную Америку, вместе взятых.

Но в 2019 году ситуация изменилась. На еврозону приходится около половины экспорта. При этом китайский и американский рынки приобрели большее значение. Швейцарский экспорт стал более диверсифицированным и менее зависимым от Европы.

КЛАУС АББЕРГЕР, специалист по исследованию конъюнктуры: В принципе это хорошо, что наш экспорт диверсифицирован. Как правило, это снижает риски. Но, если взглянуть на цифры из Германии… Германия на данный момент служит своего рода индикатором международной обстановки. Ведь дела идут плохо не у ФРГ. Дело в том, что у Берлина проблемы с экспортом. А это означает, что ослабление, которое мы сейчас наблюдаем, носит относительно широкомасштабный характер и наблюдается во многих странах.

Так что если Германия чихнёт, это, как правило, приводит к похолоданию в мировой экономике, а это в свою очередь отражается на швейцарских фирмах.

КЛАУС АББЕРГЕР: На мировом рынке мы наблюдаем похолодание инвестиционного климата. Предприятия не инвестируют так же много, как прежде, а это отражается в первую очередь на швейцарском машиностроении, а также производстве электрооборудования и металлургии. То есть на всём том, что необходимо для инвестиций.

Мрачные сигналы из Германии отразились и на европейской фондовой бирже, которая сегодня потеряла несколько процентов. Курс швейцарского франка также укрепился по отношению к евро.

Дата выхода в эфир 14 августа 2019 года.