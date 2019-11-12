NTD: на международном чемпионате по робототехнике российские роботы-футболисты показали класс

Международные соревнования по робототехнике, в которых приняли участие более 200 команд из 13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в этом году впервые проходили в Москве. На соревнованиях роботов-футболистов команда России разгромила сборную Ирана. По словам экспертов, этому помогло уникальное умение российских роботов падать на руки, передаёт NTD.
Удар! Гол! На футбольном поле в Москве играют роботы. Российская команда выступает против иранских футболистов. Хозяева поля победили с оглушительным счётом 9:1. И возможно, этому способствовало умение российских роботов падать на руки.
ЕГОР ДАВЫДЕНКО, глава команды России:Ну, насчёт падения — сейчас это наше ноу-хау. Мы очень надеемся, что мы пока единственные, у кого роботы падают на руки. Это считается пока сложным манёвром. Да, сложно! Поэтому у нас команда максимально опытных людей — ещё пока набирается, на самом деле, она ещё неполная. И мы очень стараемся сделать хорошо.
Иранцам было сложнее, поскольку роботов доделывали прямо перед игрой. В Иране невозможно найти нужные компоненты, поэтому покупали их уже в Москве.
УЧАСТНИК, команда Ирана:Противник, конечно, был очень сильный! Они играли великолепно. А мы только тестировали некоторые новые алгоритмы, которые недавно создали для роботов. И мы ещё не отлаживали их работу.
На международный чемпионат RoboCup Asia-Pacific съехались более 200 команд из 13 стран. Они провели соревнования роботов-футболистов, роботов-спасателей и роботов — помощников по дому.
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