Daily Star: в России представили своего «Робокопа»

Робот-полицейский, способный сканировать отпечатки пальцев и проводить опознание подозреваемых, был представлен в Москве на выставке Interpolitex, сообщает Daily Star. Российская разработка должна облегчить процесс опознания преступников, заявляют её создатели.
Российская компания по производству робототехники «Промобот» представила робота-полицейского, способного проводить опознание подозреваемых, пишет Daily Star. Презентация оснащённого сканером паспортов и отпечатков пальцев «Робокопа» состоялась на международной выставке средств обеспечения безопасности Interpolitex в Москве.
По словам представителей компании, робот способен общаться с людьми и самостоятельно передвигаться. «Робот-полицейский может сканировать отпечатки пальцев и определять лица людей, включая разыскиваемых преступников, общаться с людьми и самостоятельно передвигаться, избегая препятствий», — сказано в заявлении пресс-службы компании. В «Промоботе» отметили, что робот сделает процесс опознания проще и быстрее.
«Роботы пока не способны действовать самостоятельно, поэтому наш робот станет полицейским ассистентом в местах большого скопления людей, таких как аэропорты, метро и массовые мероприятия», — приводит Daily Star слова сооснователя «Промобота» Олега Кивокурцева.
Издание информирует, что компания «Промобот» была основана в 2015 году, и она является крупнейшим производителем робототехники в России и в Северной и Восточной Европе. Выставка Interpoliex организуется российским Министерством внутренних дел, ФСБ и Нацгвардией. В этом году темой выставки является цифровизация органов обеспечения правопорядка.
«Промобот» также занимается разработкой целого ряда поразительных новинок в области искусственного интеллекта, отмечает Daily Star: недавно компания запустила массовое производство человекоподобных роботов, которые могут выпускаться на заказ с любой внешностью. Они способны копировать человеческие изображения лица, двигать глазами, бровями и ртом, а также отвечать на вопросы людей.
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