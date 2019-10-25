Daily Mail: эксперты спорят об искусственном интеллекте — кого винить за «ошибки» на поле боя

Активисты предупреждают ООН об опасностях использования искусственного интеллекта на поле боя, пишет Daily Mail. В частности, по их мнению, не следует давать ИИ возможность решать, кого на поле боя ему следует ликвидировать, а кого нет.

Лауреат Нобелевской премии мира Джоди Уильямс, выступая в ООН, назвала эту ситуацию «неэтической и аморальной» и отметила, что результаты подобного решения будут необратимы.

Уильямс также указала на то, что будет сложно привлечь к ответственности людей, причастных к военным преступлениям, поскольку в дело будут вовлечены не только командир и сама машина, но также программисты и производитель.

«Неясно, кто может — и вообще будет ли кто-то — нести ответственность за незаконные действия, вызванные полностью автономным оружием: программист, производитель, командир или сама машина», — подчеркнула она.

Как напоминает издание, Джоди Уильямс получила Нобелевскую премию в 1997 году за свои усилия в деле запрета противопехотных мин. Теперь она участвует в кампании, призывающей остановить роботов-убийц.

«Нам нужно сделать шаг назад и подумать о том, как системы роботизированного оружия с искусственным интеллектом повлияют на эту планету и на людей, которые её населяют», — подчеркнула активистка.

Как поясняет издание, Уильямс таким образом прокомментировала новую инициативу американской армии Project Quarterback, которая использует искусственный интеллект для принятия молниеносных решений на поле боя.

Активисты, выступающие против роботов-убийц, обратились к официальным лицам с просьбой разработать правила для любых аппаратов, отправляемых в зону боевых действий.

«Если мы позволим автономному оружию действовать и выборочно взаимодействовать со своими собственными целями, мы столкнёмся с непропорциональным количеством ошибочных смертей и непропорциональной частотностью ошибок в тех случаях, когда дело будет касаться цветных людей, людей с ограниченными возможностями, а также тех, кто был исключён из учебных комплексов из-за предубеждений производителей», — заявила Лиз О'Салливан из Международного комитета по контролю за роботизированными вооружениями.

В августе этого года ещё одна активистка Мэри Уэрхэм во время встреч в ООН в Женеве отметила, что «Россия и США являются ключевыми проблемами», поскольку они «не хотят видеть никакого результата» в разработке проекта договора о запрете роботов-убийц, сообщает Daily Mail.