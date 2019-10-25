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Daily Mail: эксперты спорят об искусственном интеллекте — кого винить за «ошибки» на поле боя

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Активисты, выступающие за запрет роботов-убийц, предупреждают ООН об опасностях доверять искусственному интеллекту принятие решений на поле боя, пишет Daily Mail. Кроме того, они указывают на то, что при использовании ИИ возникнет ситуация, когда будет неясно, кто несёт ответственность за ошибки и военные преступления, совершённые автоматизированными системами в зоне боевых действий.
Daily Mail: эксперты спорят об искусственном интеллекте — кого винить за «ошибки» на поле боя
Reuters
Активисты предупреждают ООН об опасностях использования искусственного интеллекта на поле боя, пишет Daily Mail. В частности, по их мнению, не следует давать ИИ возможность решать, кого на поле боя ему следует ликвидировать, а кого нет.
 
Лауреат Нобелевской премии мира Джоди Уильямс, выступая в ООН, назвала эту ситуацию «неэтической и аморальной» и отметила, что результаты подобного решения будут необратимы.
 
Уильямс также указала на то, что будет сложно привлечь к ответственности людей, причастных к военным преступлениям, поскольку в дело будут вовлечены не только командир и сама машина, но также программисты и производитель.
 
«Неясно, кто может — и вообще будет ли кто-то — нести ответственность за незаконные действия, вызванные полностью автономным оружием: программист, производитель, командир или сама машина», — подчеркнула она.
 
Как напоминает издание, Джоди Уильямс получила Нобелевскую премию в 1997 году за свои усилия в деле запрета противопехотных мин. Теперь она участвует в кампании, призывающей остановить роботов-убийц.
 
«Нам нужно сделать шаг назад и подумать о том, как системы роботизированного оружия с искусственным интеллектом повлияют на эту планету и на людей, которые её населяют», — подчеркнула активистка.
 
Как поясняет издание, Уильямс таким образом прокомментировала новую инициативу американской армии Project Quarterback, которая использует искусственный интеллект для принятия молниеносных решений на поле боя.
 
Активисты, выступающие против роботов-убийц, обратились к официальным лицам с просьбой разработать правила для любых аппаратов, отправляемых в зону боевых действий.
 
«Если мы позволим автономному оружию действовать и выборочно взаимодействовать со своими собственными целями, мы столкнёмся с непропорциональным количеством ошибочных смертей и непропорциональной частотностью ошибок в тех случаях, когда дело будет касаться цветных людей, людей с ограниченными возможностями, а также тех, кто был исключён из учебных комплексов из-за предубеждений производителей», — заявила Лиз О'Салливан из Международного комитета по контролю за роботизированными вооружениями.
 
В августе этого года ещё одна активистка Мэри Уэрхэм во время встреч в ООН в Женеве отметила, что «Россия и США являются ключевыми проблемами», поскольку они «не хотят видеть никакого результата» в разработке проекта договора о запрете роботов-убийц, сообщает Daily Mail.
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Daily Mail Великобритания Европа
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