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NTD: каналы в Амстердаме защитят от пластика «воздушными пузырями»
Новый гигантский барьер из пузырьков сейчас тестируется на каналах Амстердама, чтобы отфильтровать воду от пластикового мусора, не мешая проходу судов. По данным первых тестов, система уже способна улавливать до 86% пластика. Миссия новой системы — защитить от загрязнения в будущем и всё Северное море, передаёт NTD.

Здесь, в центре Амстердама, защитники природы тестируют новую систему. Она называется «Большой пузырчатый барьер», и принцип её работы прост: из многочисленных дырочек на трубке, которая лежит на дне, под давлением вырывается воздух. Пузырьки поднимаются на поверхность и блокируют любой плавающий мусор. Его прибивает к берегу, а там оборудован специальный пункт сбора отходов.

Идея принадлежит нидерландской компании. По данным первых тестов, система останавливает до 86 процентов мусора.

ФИЛИП ЭРХОРН, глава технического отдела: Барьер не только отталкивает к берегу тот пластик, который находится на поверхности, но и поднимает вверх те пластиковые отходы, которые плавают на глубине.

Разработчики говорят, что люди на самом деле не видят всего мусора, который находится в воде. Новая система поможет осознать всю серьёзность проблемы загрязнения водоёмов.

ФИЛИП ЭРХОРН: Многие жители городов считают, что их каналы «достаточно чистые» — но когда мы включаем пузырчатый барьер, то всего через 30 минут можно увидеть весь этот пластик в месте сбора! Некоторые частички мусора маленькие, некоторые прозрачные. Но когда они скапливаются в одном месте, внезапно начинаешь всё это видеть.

Исследователи говорят, что каждую минуту в океане оказывается столько пластика, сколько хватило бы, чтобы заполнить целый грузовик. А за год в воду попадает около восьми миллиардов килограммов отходов.

Если испытания окажутся успешными, пузырчатый барьер защитит от пластика и Северное море. При этом он не будет преградой для рыбы или судов.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2019 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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NTD США Северная Америка
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