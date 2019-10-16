DT: шокирующая правда об амстердамских тюльпанах — зацветает лишь один процент из проданных туристам

Власти Амстердама, обеспокоенные состоянием популярного у туристов плавучего цветочного рынка, провели расследование, результаты которого оказались неутешительными, пишет The Daily Telegraph. В ходе проверки выяснилось, что всего 1% из купленных на рынке луковиц тюльпанов зацвели, при этом ни один из цветов не соответствовал изображению на этикетке. Как сообщается, жертвами этой «давно практикуемой аферы» ежегодно становятся миллионы туристов со всего мира.

Масштабное исследование популярного у туристов плавучего цветочного рынка в Амстердаме выяснило, что расцвести способен всего 1% продаваемых там луковиц тюльпанов, при этом ни один выращенный цветок не соответствовал изображению на пакете, сообщает The Daily Telegraph.

Как передаёт издание, обеспокоенные проблемами некогда самобытного цветочного рынка власти Амстердама провели исследование совместно со специализирующимся на выращивании цветов городом Лиссе и Нидерландской ассоциацией специалистов по выращиванию луковиц KAVВ. В рамках исследования в конце апреля у 15 продавцов на рынке были куплены 102 пакета с луковицами цветов, а затем 1364 луковицы были высажены в землю. При этом специалист по выращиванию компании BQ Support обнаружил, что несмотря на все усилия, зацвести удалось всего 14 росткам. Абсолютное же большинство луковиц (92%) вообще не дали ростков.

Как сообщается, в ходе идентичного расследования, проведённого на знаменитом «Цветочном бульваре» в Лиссе, обнаружилось, что зацвели всего 2% луковиц, а изображению на пакете соответствовал всего один цветок.

Власти Амстердама и KAVВ подали жалобу на продавцов, вводящих покупателей в заблуждение, в Орган по защите прав потребителей. Глава KAVB Рене Ле Клерк призвал принять срочные меры для искоренения этой «давно практикуемой аферы», жертвами которой ежегодно становятся миллионы туристов. «Тюльпан — наш национальный символ, торговля луковицами важна для голландской экономики, и мы в ужасе от того, что организованные аферисты вводят покупателей в заблуждение и наносят урон имиджу отрасли», — заявил Ле Клерк.

Ответственный за экономическое развитие центра города член совета Амстердама Ильзе Грик, в свою очередь, призвала людей, купивших луковицы и сохранивших чек, по возможности, вернуть их.

По словам газеты, многих посетителей амстердамского цветочного рынка, где продавцы на плавучих баржах предлагают что угодно, от «наборов для курения марихуаны для начинающих» до «луковиц высшего качества», новости о мошенничестве привели в смятение.

Так, туристка из Орегона Джен Килкойн, намеревавшаяся купить луковицы в подарок, услышав новость, отказалась от этой идеи. Стоявший неподалёку профессиональный флорист, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что не удивлён результатами исследования. «Они продают старые луковицы, — рассказал он. — Если вы думаете, что покупаете жёлтый, вам достанется красный. Туристов заманивают низкими ценами, но они получают летние луковицы, сажать которые нужно уже сейчас. Это старьё».

Сотрудник одного из продавцов на цветочном рынке Рафаэль Хлодницкий, однако, оптимистично оценивает шансы покупателей, демонстрируя фото прекрасных тюльпанов, выращенных им в собственном саду. «Я могу судить лишь по своему опыту, — заметил он. — Вы видите луковицы, видите качество, и если вы положите их в холодильник и сохраните в холоде и сухости, всё будет отлично. Апрель не лучшее время для посадок».