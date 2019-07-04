Guardian: власти Амстердама задумались о закрытии «квартала красных фонарей»

В ближайшее время власти Амстердама будут обсуждать вопрос «квартала красных фонарей». С ним связывают проблему торговли людьми и мошенничества в городе, а также слишком большой туристический поток в отдельных районах, пишет The Guardian. Существует вероятность, что достопримечательность закроют, но мэр Фемке Хальсема обещает не посягать на право женщин работать в сфере секс-услуг и подготовить альтернативные заведения.

Фемке Хальсема, первая женщина, в 2018 году занявшая пост мэра Амстердама, рассматривает перспективу закрытия одной из главных достопримечательностей города — «квартала красных фонарей», сообщает The Guardian.

Как заявила Хальсема, некогда возглавлявшая партию «Зелёные левые», городу «пора осмелиться подумать о «квартале красных фонарей» без проституции». Это одна из возможных опций, которые должны решить проблему торговли людьми, а также переполненных туристами узких улиц в кварталах Сингел и Де Валлен. Потенциальные варианты урегулирования вопросов будут рассматриваться в течение лета.

«Долгое время «квартал красных фонарей» ассоциировался с местом, куда после нескольких месяцев в море приходят моряки, чтобы провести время в объятиях дородной голландки. Но теперь выходит, что (в витринах. — ИноТВ) мелькают преимущественно иностранки, над ними смеются, их фотографируют, но мы понятия не имеем, как они там оказались», — прокомментировала мэр.

Хальсема подчеркнула, что торговля людьми идёт в самых красивых и старейших местах Амстердама, и это просто недопустимо. Власти города должны защитить женщин, которых часто фотографируют против их воли, местных жителей, которые страдают от шума и мусора, накапливающегося из-за слишком большого количества туристов, а также положить конец связанным с проституцией торговле людьми, мошенничеству и отмыванию денег.

The Guardian обращает внимание, что наряду с полной ликвидацией «квартала красных фонарей» существует вариант, подразумевающий полный запрет витрин, их перенос или же, напротив, создание большего количества витрин с перспективой установки турникетов на некоторых улицах, чтобы уменьшить число зевак. Также есть опция переместить квартал из центра города ближе к окраине.

В ходе предстоящих дебатов власти города надеются сократить число возможных вариантов до двух и уже их оставить на рассмотрение городского совета. О собственных предпочтениях относительно решения проблемы Хальсема рассказывать отказалась: «Современные политические лидеры служат, они не диктаторы. Разговоры о проституции сегодня полны однобокости и морализма. Но проституция — исторический феномен в центре нашего города, чтобы что-то с ним сделать, нужны время и деньги. Нужен консенсус».

Хальсема заверила, что она подходит к ситуации с «прагматической» точки зрения и не собирается посягать на право женщин работать в сфере секс-услуг в Амстердаме. Если будет принято решение закрыть «квартал красных фонарей», власти могут инициировать создание соответствующих заведений в других частях города. Как отметила политик, она понимает, что мера, возможно, будет непопулярной, но также мэр напомнила, что в данный момент проституция процветает в районе, где мирно проживают обычные люди, и не каждый захочет терпеть подобные вещи у себя на заднем дворе.