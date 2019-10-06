Guardian: всё ради имиджа — Нидерланды перестанут называться Голландией

Власти Нидерландов решили позаботиться об имидже страны на международной арене и сместить акценты с некоторых аспектов национальной жизни, с которыми часто ассоциируется государство. Как сообщает британская газета The Guardian, в этих целях планируется провести ребрендинг: отказаться от названия Голландия и использовать для обозначения страны только официальное Нидерланды.

Правительство Нидерландов собирается провести ребрендинг Голландии и превратить её в Нидерланды, сообщает британская газета The Guardian. В рамках этой стратегии Нидерланды станут официальным названием страны на конкурсе «Евровидение» в мае.

Правительство страны решило прекратить называть её Голландией и намерено использовать только настоящее название — Нидерланды — в стремлении обновить свой имидж на мировой арене.

Как сообщается в статье, национальный ребрендинг официально поддержали лидеры бизнеса, совет по туризму и центральное правительство. Планируется, что соответствующая кампания будет развёрнута позднее в этом году.

Министры хотят сместить для международного сообщества акценты с некоторых аспектов национальной жизни, с которыми обычно ассоциируется их страна. В частности, это касается культуры употребления лёгких наркотиков и «квартала красных фонарей» в Амстердаме.

В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным названием на песенном конкурсе «Евровидение», который пройдёт в Роттердаме в мае следующего года, а также во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Национальная футбольная команда, которую за рубежом часто обозначают как представляющую Голландию, отныне будет использовать в любом официальном контексте исключительно название Нидерланды, отмечается в статье.

Представитель министерства иностранных дел заявила, что Нидерланды нуждаются в более единообразном и скоординированном национальном наименовании. «Мы хотим представить Нидерланды как открытую, новаторскую и всеохватывающую страну. Мы модернизировали наш подход», — сообщила официальный представитель МИД Нидерландов.

«Особенность состоит в том, что к настоящему времени достигнута договорённость с соответствующими сторонами, от правительства Нидерландов и Совета по туризму до объединений и частных организаций, включая ведущие отрасли и Конфедерацию промышленности и работодателей Нидерландов, о репутации Нидерландов, которую мы хотим представить остальному миру в содержательной и недвусмысленной форме», — пояснили в министерстве иностранных дел страны.

По словам официального представителя МИД, правительство использует дружественный и прагматичный подход к своему названию в целях стимулирования экспорта, туризма, спорта и распространения «голландской культуры, норм и ценностей». В соответствии со сделанным заявлением, было принято решение о предпочтительном использовании официального названия страны — Нидерланды.

Как отмечает британская газета, Северная и Южная Голландия являются провинциями на западном побережье Нидерландов. С Х по XVI век Голландия была единым политическим целым и управлялась графами Голландии. К XVII веку она стала доминирующей частью Голландской республики того времени. Королевство Нидерландов, от голландского Neder-landen, что означает «низкие земли», появилось после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.

Ранее в этом году Совет по туризму Нидерландов с веб-сайтом Holland.com, заявил, что переместит своё внимание с продвижения Нидерландов в целом на привлечение внимания к менее известным частям страны.

По прогнозам, к 2030 году Нидерланды ежегодно будут посещать по 42 миллиона человек. Для сравнения, в 2018 году страну посетило 18 миллионов гостей. Хорошо известные достопримечательности Амстердама являются основным фактором притяжения, вызывающим жалобы на переполненность голландской столицы, сообщает The Guardian.