Guardian: уникальная система по очистке океана от пластика наконец заработала

Специальное устройство для сбора пластикового мусора в океане, которое было спроектировано ещё несколько лет назад, после очередных усовершенствований начало исправно работать, сообщает The Guardian. Автор этого уникального проекта Боян Слат подтвердил, что созданный по его инициативе плавающий «барьер» теперь успешно захватывает мусор, что даёт надежду через несколько лет устранить самое масштабное загрязнение в Тихом океане, говорится в статье.

Плавучее устройство в виде огромного «барьера», разработанное голландскими исследователями с целью ликвидировать плавающий в Тихом океане «мусорный остров», площадь которого уже втрое превышает Францию, впервые успешно собрало пластиковые отходы в открытом море. Об этом сообщил на своей страничке в Twitter Боян Слат, автор проекта по очистке океана. Спроектированный по его инициативе плавучий барьер представляет собой 600-метровую «дугу» из гибких балок с подводной сетью, поясняет The Guardian. Эта громадная система свободно перемещается по волнам и при движении тянет за собой весь мусор, который прибивается к ней так же, как это происходит возле береговой линии.



Устройство способно собирать плавающий в океане мусор самого разного размера — от брошенных рыбацких сетей и автомобильных покрышек до небольших кусочков пластика, говорится в статье. «Пойманные» таким образом отходы, которые перемещаются внутри системы, можно затем погружать на борт судов и вывозить на сушу для дальнейшей переработки.



Ежегодно в море теряются или выбрасываются до 800 тыс. тонн рыболовных сетей, а с пляжей в океан поступает до восьми миллионов тонн пластиковых отходов, напоминает The Guardian. Под влиянием океанских течений масса подобного мусора постоянно скапливается примерно на полпути между Гавайями и Калифорнией, где на поверхности океана за последние годы образовалось крупнейшее в мире скопление пластика.



Система разработанного учёными плавучего барьера предназначена для сбора не только выброшенных рыболовных сетей и других крупных предметов, но и микропластика, поясняется в статье. К барьеру прикреплён специальный защитный экран, который на три метра уходит вглубь и позволяет собрать вместе до 1,8 т пластикового мусора, не причиняя никакого вреда морской флоре и фауне. Устройство также оснащено датчиками, передающими данные о его местоположении на корабль, прибывающий, чтобы забрать накопившийся мусор.



Эта масштабная система позволяет заметно сократить расходы, поскольку теперь суда могут забирать пластик из дрейфующей системы лишь раз в несколько месяцев, пояснил Слат. «Теперь у нас есть действующая автономная система, которая использует природные силы океана, чтобы пассивно улавливать и собирать пластик из Большого Тихоокеанского мусорного пятна. И сейчас это придаёт нам достаточно уверенности в правильности общей концепции, чтобы продолжать реализацию этого проекта», — заявил автор проекта на пресс-конференции в Роттердаме. Он также отметил, что успешное функционирование системы даёт надежду на реализацию миссии по очистке океана от пластикового мусора, который попадает туда уже на протяжении десятилетий.



Проект был начат ещё в 2013 году, и с тех пор дизайн устройства претерпел ряд серьёзных изменений, напоминает The Guardian. Во время предыдущих четырёхмесячных испытаний барьер развалился, поэтому системе не удалось собрать мусор. После этого конструкция вновь была модифицирована — в частности, был добавлен «парашютный якорь», позволяющий замедлить передвижение барьера, чтобы больше мусора с поверхности океана успевало попадать внутрь системы. Последние испытания стартовали в начале лета, и наконец увенчались успехом.



Теперь появилась надежда, что реализация этого проекта позволит хотя бы наполовину сократить площадь «мусорного острова» в Тихом океане, говорится в статье. План состоит в том, чтобы разработать более масштабное и надёжное устройство, которое позволило бы накапливать и сохранять пластик внутри системы на протяжении целого года или даже больше, и запустить в океан целую серию таких систем. Слат надеется, что в будущем переработка собранного пластика позволит окупать расходы на создание всех подобных устройств, пишет The Guardian.