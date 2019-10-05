Guardian: уникальная система по очистке океана от пластика наконец заработала
Плавучее устройство в виде огромного «барьера», разработанное голландскими исследователями с целью ликвидировать плавающий в Тихом океане «мусорный остров», площадь которого уже втрое превышает Францию, впервые успешно собрало пластиковые отходы в открытом море. Об этом сообщил на своей страничке в Twitter Боян Слат, автор проекта по очистке океана. Спроектированный по его инициативе плавучий барьер представляет собой 600-метровую «дугу» из гибких балок с подводной сетью, поясняет The Guardian. Эта громадная система свободно перемещается по волнам и при движении тянет за собой весь мусор, который прибивается к ней так же, как это происходит возле береговой линии.
Устройство способно собирать плавающий в океане мусор самого разного размера — от брошенных рыбацких сетей и автомобильных покрышек до небольших кусочков пластика, говорится в статье. «Пойманные» таким образом отходы, которые перемещаются внутри системы, можно затем погружать на борт судов и вывозить на сушу для дальнейшей переработки.
Ежегодно в море теряются или выбрасываются до 800 тыс. тонн рыболовных сетей, а с пляжей в океан поступает до восьми миллионов тонн пластиковых отходов, напоминает The Guardian. Под влиянием океанских течений масса подобного мусора постоянно скапливается примерно на полпути между Гавайями и Калифорнией, где на поверхности океана за последние годы образовалось крупнейшее в мире скопление пластика.
Система разработанного учёными плавучего барьера предназначена для сбора не только выброшенных рыболовных сетей и других крупных предметов, но и микропластика, поясняется в статье. К барьеру прикреплён специальный защитный экран, который на три метра уходит вглубь и позволяет собрать вместе до 1,8 т пластикового мусора, не причиняя никакого вреда морской флоре и фауне. Устройство также оснащено датчиками, передающими данные о его местоположении на корабль, прибывающий, чтобы забрать накопившийся мусор.
Эта масштабная система позволяет заметно сократить расходы, поскольку теперь суда могут забирать пластик из дрейфующей системы лишь раз в несколько месяцев, пояснил Слат. «Теперь у нас есть действующая автономная система, которая использует природные силы океана, чтобы пассивно улавливать и собирать пластик из Большого Тихоокеанского мусорного пятна. И сейчас это придаёт нам достаточно уверенности в правильности общей концепции, чтобы продолжать реализацию этого проекта», — заявил автор проекта на пресс-конференции в Роттердаме. Он также отметил, что успешное функционирование системы даёт надежду на реализацию миссии по очистке океана от пластикового мусора, который попадает туда уже на протяжении десятилетий.
Проект был начат ещё в 2013 году, и с тех пор дизайн устройства претерпел ряд серьёзных изменений, напоминает The Guardian. Во время предыдущих четырёхмесячных испытаний барьер развалился, поэтому системе не удалось собрать мусор. После этого конструкция вновь была модифицирована — в частности, был добавлен «парашютный якорь», позволяющий замедлить передвижение барьера, чтобы больше мусора с поверхности океана успевало попадать внутрь системы. Последние испытания стартовали в начале лета, и наконец увенчались успехом.
Теперь появилась надежда, что реализация этого проекта позволит хотя бы наполовину сократить площадь «мусорного острова» в Тихом океане, говорится в статье. План состоит в том, чтобы разработать более масштабное и надёжное устройство, которое позволило бы накапливать и сохранять пластик внутри системы на протяжении целого года или даже больше, и запустить в океан целую серию таких систем. Слат надеется, что в будущем переработка собранного пластика позволит окупать расходы на создание всех подобных устройств, пишет The Guardian.
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