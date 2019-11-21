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Ни одно животное не пострадает — Times о новой методике борьбы со старением

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Учёные взялись исследовать, как можно побороть старость уже имеющимися и одобренными препаратами, пишет The Times. Но при этом проект должен обойтись без опытов на животных, основываясь лишь на лабораторных исследованиях человеческих клеток.
Ни одно животное не пострадает — Times о новой методике борьбы со старением
Reuters

Учёные из нового исследовательского центра Эксетерского университета проверят, не способны ли сотни существующих лекарств восстановить стареющие клетки, которые в течение жизни организма накапливают опасные вещества, пишет The Times. Учёные связывают с этим многие хронические заболевания, которые относятся к пожилому возрасту: артрит, остеопороз, диабет, деменция.

Учёные изучат, какие составляющие способны возродить эти клетки, и при этом они намерены использовать методы без привлечения опытов на животных, потому что эти медикаменты их уже выдержали, когда получали разрешение. Тем более что они отмечают: многие находки, которые кажутся многообещающими на крысах и мышах, в итоге не идут на пользу человеку.
 
Работать с человеческими клетками непросто, отмечают учёные, поскольку на то, чтобы достичь нужных условий, могут уйти месяцы. Но когда достигнуты условия, при которых клетка ведёт себя так же, как в организме человека, она отвечает на манипуляции гораздо лучше. Поэтому, в частности, в этой лаборатории стараются воспитать новое поколение учёных, которые будут разрабатывать эти подходы и внесут свой вклад в отказ от испытаний на животных.
 
Как отмечает автор статьи, только одно из тысячи новых лекарств, которые тестируют на животных, доходит до испытаний на человеке, и из них только каждое пятое в итоге бывает одобрено. Поэтому учёные считают, что, возможно, ситуацию может исправить как раз методика, когда лекарства будут тестироваться на клетках человека, выращенных в лабораториях.
 
Среди главных проблем старения эксперты называют потерю способных к омоложению стволовых клеток, длительное воспаление низкой интенсивности, а также увеличение количества старых клеток. По мере деления клетки накапливают поломки в ДНК. И как только этих поломок становится слишком много, клетки перестают делиться. И для начала учёные собираются протестировать на таких клетках 250 современных лекарств, чтобы выяснить, смогут ли они омолодить старые клетки.
 
Так, разные гены могут давать разные сигналы, и в зависимости от этого клетка отвечает на окружающую среду. Когда клетка стареет, она теряет эту способность отвечать. И как раз восстановить эту способность и хотят учёные.
 
Но поскольку они собираются обойтись без испытаний на животных, их пообещали профинансировать защитники прав животных на сумму £600 тыс. Само исследование может продлиться десять лет, отмечает The Times.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Times Великобритания Европа
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