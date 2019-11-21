Ни одно животное не пострадает — Times о новой методике борьбы со старением

Учёные взялись исследовать, как можно побороть старость уже имеющимися и одобренными препаратами, пишет The Times. Но при этом проект должен обойтись без опытов на животных, основываясь лишь на лабораторных исследованиях человеческих клеток.

Учёные из нового исследовательского центра Эксетерского университета проверят, не способны ли сотни существующих лекарств восстановить стареющие клетки, которые в течение жизни организма накапливают опасные вещества, пишет The Times. Учёные связывают с этим многие хронические заболевания, которые относятся к пожилому возрасту: артрит, остеопороз, диабет, деменция.

Учёные изучат, какие составляющие способны возродить эти клетки, и при этом они намерены использовать методы без привлечения опытов на животных, потому что эти медикаменты их уже выдержали, когда получали разрешение. Тем более что они отмечают: многие находки, которые кажутся многообещающими на крысах и мышах, в итоге не идут на пользу человеку.

Работать с человеческими клетками непросто, отмечают учёные, поскольку на то, чтобы достичь нужных условий, могут уйти месяцы. Но когда достигнуты условия, при которых клетка ведёт себя так же, как в организме человека, она отвечает на манипуляции гораздо лучше. Поэтому, в частности, в этой лаборатории стараются воспитать новое поколение учёных, которые будут разрабатывать эти подходы и внесут свой вклад в отказ от испытаний на животных.

Как отмечает автор статьи, только одно из тысячи новых лекарств, которые тестируют на животных, доходит до испытаний на человеке, и из них только каждое пятое в итоге бывает одобрено. Поэтому учёные считают, что, возможно, ситуацию может исправить как раз методика, когда лекарства будут тестироваться на клетках человека, выращенных в лабораториях.

Среди главных проблем старения эксперты называют потерю способных к омоложению стволовых клеток, длительное воспаление низкой интенсивности, а также увеличение количества старых клеток. По мере деления клетки накапливают поломки в ДНК. И как только этих поломок становится слишком много, клетки перестают делиться. И для начала учёные собираются протестировать на таких клетках 250 современных лекарств, чтобы выяснить, смогут ли они омолодить старые клетки.

Так, разные гены могут давать разные сигналы, и в зависимости от этого клетка отвечает на окружающую среду. Когда клетка стареет, она теряет эту способность отвечать. И как раз восстановить эту способность и хотят учёные.

Но поскольку они собираются обойтись без испытаний на животных, их пообещали профинансировать защитники прав животных на сумму £600 тыс. Само исследование может продлиться десять лет, отмечает The Times.