OAN: техасские врачи намерены оставить ребёнка умирать, несмотря на протест семьи, и это законно

Медицинский центр Cook Children’s в Техасе принял решение отключить девятимесячную пациентку Тинсли Льюис от системы жизнеобеспечения против воли её родных, передаёт One America News. Как отмечает телеканал, по закону штата врачи имеют полное право прекратить жизнь Тинсли, если за десять дней семья не найдёт для малышки другую больницу. Основанием для решения послужила уверенность медиков в том, что девочка страдает.

Это Тинсли Льюис, ей девять месяцев, она родилась недоношенной с редким пороком сердца — аномалией Эбштейна. Тинсли также страдает от хронического заболевания лёгких и тяжёлой хронической лёгочной гипертензии. И по этой причине Тинсли за её короткую жизнь сделали несколько сложных операций.



Сейчас она не может дышать без аппарата искусственной вентиляции лёгких. И, как вы можете видеть на этой видеозаписи, она милая маленькая девочка, которая ёрзает на месте и реагирует на происходящее вокруг. Но через восемь дней, 22 ноября, Тинсли отключат от системы жизнеобеспечения и обрекут на неминуемую смерть. Против воли её матери и родных.



Вы спросите, как такое возможно? В Техасе действует закон под названием «правило десяти дней», в соответствии с которым больницы — не родители, не родственники! — больницы имеют право решать, когда отключать пациента от аппаратов. Без разрешения семьи и даже, если придётся, против воли семьи.



Эта больница, медицинский центр Cook Children’s в городе Форт-Уорт, штат Техас, применила десятидневное правило смерти в отношении малышки Тинсли 31 октября, дав её семье всего десять дней на то, чтобы найти для Тинсли новое место, новую больницу. В противном случае им придётся смотреть, как эта больница оставит Тинсли умирать.



Слава Богу, судья предоставил семье временный охранный ордер против больницы. Судья Алекс Ким запретил больнице отключать аппараты 10 ноября и перенёс эту дату на 22 ноября. Но времени всё равно мало. И семья Тинсли отчаянно ищет помощи, чтобы спасти жизнь Тинсли.



Ещё хуже то, по какой причине больница пытается отключить Тинсли от аппаратов. Больничные сотрудники по связям с общественностью… Предупреждаю: это может вызвать у вас тошноту! Больничные сотрудники по связям с общественностью заявили, цитирую: «Хотя мы верим, что жизнь каждого ребёнка священна, мы также верим, что ни один ребёнок не должен быть приговорён к пожизненной боли. Снятие этого прекрасного ребёнка с искусственной вентиляции лёгких — мучительное решение для врачей и персонала Cook Children’s. Однако мы считаем, что освобождение от искусственного медицинского вмешательства и страдания — в её интересах».



Далее они заявляют: «За последние несколько месяцев стало очевидно, что её здоровье никогда не улучшится. Мы делали всё, что в наших силах, но её заболевание необратимо, то есть оно никогда не будет излечено или устранено. Без искусственного жизнеобеспечения её заболевание смертельно. Но что ещё важнее, её врачи считают, что она страдает». Конец цитаты.



Другими словами, персонал больницы вынес субъективное суждение о качестве жизни Тинсли. Даже притом что по всеобщим отзывам — и вы можете видеть это на видеозаписи! — Тинсли любит быть любимой. Но больница считает, раз её жизнь сопряжена с болью, раз в её жизни есть страдания, раз её хроническое заболевание неизлечимо, стало быть, и жить Тинсли не стоит — и надо эту жизнь прекратить. И к чёрту мнение семьи.



Представьте, что было бы, если бы с такой ужасной меркой подходили к каждому пациенту в каждой больнице! Сколько людей вообще имело бы право на лечение? Это кошмарное десятидневное правило, дающее больнице власть приговорить к смерти эту милую малышку вопреки воле её матери, потому что больница считает, что её жизнь будет недостаточно идеальной, чтобы жить… Это правило, этот закон необходимо отменить!



Республиканцы в Техасе, мы ждём действий от вас. Республиканцы в законодательных органах штата, губернатор Грег Эбботт, в ваших силах навсегда отменить это правило. Губернатор Эбботт, созовите чрезвычайную сессию и отмените это правило. У вас осталось всего восемь дней. Малышка Тинсли и жители всего штата Техас зависят от вас. Поступите правильно!



Дата выхода в эфир 14 ноября 2019 года.