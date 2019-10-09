Guardian: для спасения недоношенных — в Нидерландах разработают прототип искусственной матки

Учёные из Нидерландов получили от ЕС грант на сумму €2,9 млн на разработку рабочего прототипа искусственной утробы для вынашивания преждевременно рождённых детей, пишет The Guardian. Как сообщается, находящаяся в разработке модель будет полностью повторять строение матки и обеспечивать ребёнка кислородом и питанием через пуповину. Тем временем, этическая сторона применения подобного новшества вызывает у юристов беспокойство, отмечает газета.

Попытки разработать искусственную матку для вынашивания младенцев, рождённых раньше срока, получили новый стимул в виде гранта на сумму €2,9 млн на разработку работающего прототипа для использования в клиниках, сообщает The Guardian.

Как передаёт газета, модель, разрабатываемая учёными из Технического университета Эйндховена в Нидерландах, даст младенцам возможность дышать и, в отличие от существующих сегодня инкубаторов, создаст условия, приближенные к естественным, — ребёнок будет находиться в окружении жидкости и получать кислород и питательные вещества через искусственную плаценту, соединённую с пуповиной.

Как пояснил профессор университета и гинеколог ближайшего к нему медицинского центра Гид Уй, существующий сегодня подход к вынашиванию недоношенных детей не решает проблему с дыханием, поскольку лёгкие таких младенцев недоразвиты. Это означает, что попытки поставлять кислород и питательные вещества напрямую к органам могут привести к повреждениям.

По словам профессора, искусственная матка в корне изменит это положение вещей. «Когда мы помещаем лёгкие обратно в воду, они могут развиваться и созревать, при этом ребёнок будет получать кислород через пуповину — прямо как в настоящей утробе», — отметил специалист.

Как передаёт издание, команда рассчитывает получить первый в мире рабочий прототип матки, пригодный для использования в клиниках, в течение пяти лет. Средства на реализацию проекта поступили из программы ЕС «Горизонт-2020».

По данным благотворительной организации Tommy’s, сегодня дети, рождённые на сроке менее 22 недель, практически не имеют шансов на выживание, а шансы тех, кто родился на сроке ровно 22 недели, не превышают 10%. При этом уже через две недели шансы на выживание увеличиваются до 60%. По словам нидерландского учёного, на сегодняшний день в мире около миллиона младенцев умирают от недоношенности, а те, что выживают, имеют высокий риск получения инвалидности.

Как напоминает газета, в 2017 году сотрудники Детской больницы Филадельфийского исследовательского института продемонстрировали, что их искусственная утроба под названием biobag способна сохранить жизнь ягнятам, рождённым на сроке, сопоставимом с 23 неделями человеческой беременности. Ягнята находились в искусственной утробе в течение трёх недель и всё это время продолжали развиваться и покрываться шерстью. После извлечения из утробы они также демонстрировали нормальное развитие.

Как подчёркивает Уй, разрабатываемая нидерландской командой искусственная матка в отличие от biobag будет не просто пластиковым мешком — модель полностью реконструирует опыт нахождения в утробе, включая стук материнского сердца. Разработка прототипа будет проходить с использованием манекенов младенцев, напечатанных на 3D-принтере и оснащённых множеством сенсоров.

Тем временем, юрист Манчестерского университета Элизабет Хлои Романис, изучавшая вопросы, связанные с «биоэтикой» использования искусственной утробы, предупреждает, что появление новой технологии вызовет ряд вопросов — начиная с того, на каких младенцах её испытывать, заканчивая долгосрочными последствиями вынашивания в искусственной матке.

Как подчёркивает Романис, закон по-разному трактует понятия «плод» и «ребёнок», и неясно, как впишется в эти рамки искусственная матка. К примеру, можно ли будет отключить такую утробу и при каких обстоятельствах, задаётся вопросом юрист. Кроме того, неизвестно, как отреагирует на появление этой технологии общество — в особенности, если искусственная матка будет рассматриваться как альтернатива естественной беременности.

«Очевидно, что юридические и этические вопросы, возникающие в связи с этой технологией, должны быть обговорены до того, как искусственная матка станет реальностью», — предупреждает Романис.