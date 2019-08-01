Independent: в Японии создадут гибриды людей и животных — ради трансплантации органов

Японские учёные собираются создать гибрид человека и животного в эмбриональной форме путём внедрения в зародыши мышей и крыс человеческих клеток, пишет The Independent. Как отмечает издание, это стало возможным только после того, как японские власти сняли законодательные ограничения на исследования в этой области. Предполагается, что научный прогресс в этой сфере поможет выращивать искусственные человеческие органы.

После того как японское правительство одобрило спорные исследования стволовых клеток, в этой стране собираются создать гибриды человека и животного в эмбриональной форме, пишет The Independent.

Предполагается, что клетки человека внедрят в эмбрионы крысы и мыши, а затем вырастят их в суррогатном животном. Часть экспериментов будет проводиться в Токийском университете.

Сторонники проекта, который курирует признанный генетик Хиромицу Накаути, считают, что это может быть первым важным шагом на пути к выращиванию органов, которые затем могут трансплантироваться людям.

Тем не менее критики подобной инициативы полагают, что учёные решили «поиграть в Бога». Они считают, что клетки человека могут оказаться за пределами целевых органов в теле животного, создав, таким образом, существо, которое будет наполовину животным и наполовину человеком.

Именно по этой причине в последние годы во многих странах мира длительные эксперименты в этой области были фактически запрещены или не получали никакого финансирования. Что же касается Японии, то в ней учёные не имели права превышать двухнедельный инкубационный период. Однако в марте японские законы на этот счёт стали менее строгими.

«Мы не ждём, что нам тут же удастся создать человеческие органы, однако это позволит нам продвинуться в наших исследованиях на основании опыта, накопленного нами к этому моменту», — отметил по этому поводу доктор Накаути.

Учёный также добавил, что спешить он не намерен и на протяжении нескольких лет не будет пытаться доводить гибридные эмбрионы до родов. Вместо этого Накаути собирается выращивать эмбрионы гибридной мыши в течение 14,5 дней, а эмбрионы гибридной крысы — в течение 15,5 дней. За этот срок органы животных в основном уже успевают сформироваться.

Такие меры предосторожности вызвали одобрение со стороны сторонников биоэтики.

«Осторожность — это хорошо, — отметил исследователь политики науки в Университете Хоккайдо Тецуя Исии. — Это даст возможность вести диалог с общественностью, которая чувствует беспокойство и имеет некоторые опасения».