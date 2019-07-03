NBC: учёные надеются, что нейтроны пробьют дорогу в Зазеркалье

Американский физик Лия Бруссар пытается «нащупать» параллельный мир, экспериментируя с субатомными частицами, пишет NBC. Как сообщает издание, учёные из разных стран предполагают, что бок о бок с нашей Вселенной существует зеркальная, ничуть не менее реальная.

«В Национальной лаборатории Ок-Ридж на востоке Теннесси физик Лия Бруссар пытается открыть портал в параллельную вселенную», — пишет NBC News. Как отмечает автор статьи, если другой мир существует, то, возможно, уже этим летом с ним удастся соприкоснуться.



Вот как NBC News описывает предстоящие эксперименты: «Бруссар направит луч субатомных частиц по 50-футовому тоннелю, через кольцо мощных магнитов и в непроницаемую стену. Если установка будет такой, как надо, и если Вселенная пойдёт навстречу, некоторые из этих частиц превратятся в зеркальную версию себя самих, что позволит им пройти через стену. И если это произойдёт, Бруссар получит первые свидетельства о том, что бок о бок с нашим миром существует мир зеркальный».

«Это довольно чудно́», — признаётся исследовательница.



В зеркальном мире, если он существует, действуют собственные законы зеркальной физики и есть своя, зеркальная история, говорится в статье. «Вы не найдёте там зеркальной версии себя (и никакого злого мистера Спока с козлиной бородкой — простите, фанаты «Звёздного пути»). Но действующая теория допускает, что вы можете найти зеркальные атомы, зеркальные камни, а то и зеркальные планеты и звёзды. Вместе они могут составлять целый теневой мир, такой же реальный, как наш, но почти полностью от нас отрезанный».

Если Лие Бруссар удастся обнаружить хоть одну зеркальную частицу, это докажет, что «видимая Вселенная — лишь половина того, что существует, и что известные законы физики — лишь половина гораздо более широкого набора правил», пишет NBC.



Как отмечает автор статьи, поиск зеркального вещества начался из-за «маленькой, будто бы эзотерической тайны»: учёные установили, что время жизни протонов в луче составляет в среднем 1 минуту 48 секунд, а в лабораторной бутылке — 1 минуту 38 секунд. «Может показаться, что 10 секунд — это немного, но на самом деле разница должна быть нулевой: все нейтроны точь-в-точь одинаковы и их поведение нисколько не должно зависеть от того, где и как их изучают», — объясняет NBC News.



Бенджамин Гринштейн из Калифорнийского университета, Сан-Диего, пытался объяснить это тем, что часть нейтронов распадается не на протоны, а на другие частицы. Пока подтвердить это не удалось, говорится в статье. Но «более элегантное, хоть и немного эксцентричное объяснение» предложил российский физик Анатолий Серебров из Петербургского института ядерной физики. По его версии, обычные нейтроны иногда превращаются в зеркальные, после чего их невозможно засечь и кажется, что они «просто исчезли».



По мнению итальянского учёного Зураба Бережиани, именно в зеркальном мире следует искать невидимую тёмную материю, гравитационная сила которой не позволяет галактикам «разлетаться». Тёмная материя — это и есть зеркальное вещество, полагает Бережиани. «Если так, то зеркальный мир не просто вездесущ, он ещё и гораздо массивнее нашего, — говорится в статье. — На недавней конференции по физике Бережиани подробно изложил эту мысль, предположив существование параллельной реальности, полной зеркальных звёзд, зеркальных галактик и зеркальных чёрных дыр. Может быть, ещё и зеркальной жизни?»



«Тёмные люди — это, пожалуй, слишком, — полагает Бруссар. — Но весьма вероятно, что тёмная материя так же богата, как наша. Такие вещи надо изучать».



Если в Национальной лаборатории Ок-Ридж удастся открыть проход в зеркальный мир, это будет «шикарный старт», заключает NBC News.