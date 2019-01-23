LCI: Google воздал почести советскому физику Ландау, посвятив ему рисунок дня

22 января, в день рождения советского физика Льва Ландау сервис Интернет-поиска Google посвятил ему тематический рисунок дня «дудл», сообщает LCI. Как напоминает издание, нобелевский Лауреат Ландау заслужил признание, благодаря своим работам в области теории сверхпроводимости и физики низких температур. Но студентам всего мира он известен, прежде всего, как автор десятитомной «библии» теоретической физики, добавляет издание.

Google «воздаёт почести» Льву Ландау, сообщает LCI. 22 января сервис Интернет-поиска Google посвятил тематический рисунок дня «дудл» советскому физику Льву Ландау, родившемуся в этот день 111 лет назад. Как напоминает издание, студентам со всего мира Ландау знаком в первую очередь как автор десятитомного учебного курса, ставшего «библией теоретической физики».

Получивший степень кандидата наук в возрасте 21 года, Ландау добился настоящего признания среди коллег в 50-х годах XX века, начав разрабатывать теорию в области физики низких температур. За работу на тему сверхтекучести гелия Ландау был удостоен Нобелевской премии по физике в 1962 году. Ландау также проявил себя и в другой области физики, внеся вместе со своим коллегой Виталием Гинсбургом вклад в развитие теории сверхпроводимости. «Его работы в этой области стали одним из важнейших этапов на пути к Бозону Хигса», — пишет LCI.

Однако в том же году, после получения заветного приза, в жизни знаменитого физика случился «роковой поворот»: он пострадал в автомобильной аварии, результатом которой стало серьёзное повреждение мозга. Как отмечает сайт телеканала, умственные способности Ландау после аварии так и не восстановились. 1 апреля 1968 года он умер.

Помимо прочего издание называет Ландау «научным диссидентом»: В 1938 году в СССР он был осуждён на 10 лет за шпионаж, однако вышел на свободу спустя год. Тем не менее, членства в Академиии наук СССР физику пришлось ждать до 1945 года.

Прямо сейчас «гений Ландау находится в центре культурной повестки» в Париже, напоминает телеканал. С 24 января по 7 февраля в театрах де ля Вилль иШатле, а также в Центре Помпиду, проходит посвящённая физику интерактивная выставка.