Deutschlandfunk Оригинал

Deutschlandfunk: умер лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На 89-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров, сообщает Deutschlandfunk. Благодаря своему вкладу в науку российский учёный-физик снискал уважение не только в России, но и по всему миру.
Deutschlandfunk: умер лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров
Reuters

На 89-м году жизни скончался российский учёный-физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров, сообщает Deutschlandfunk.

Информацию о смерти учёного подтвердила супруга Алфёрова Тамара Дарская, отмечается на сайте немецкой радиокомпании.

В 2000 году Жорес Алфёров был удостоен Нобелевской премии по физике за «разработку лазерной технологии», напоминает Deutschlandfunk.

Благодаря своему вкладу в науку Жорес Алфёров снискал уважение не только в России, но и по всему миру.

Помимо научной деятельности, Жорес Алфёров «долгие годы» был депутатом Государственной думы Российской Федерации.

Как заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Алфёров «посвятил свою жизнь служению науке и помощи людям».

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Deutschlandfunk Германия Европа
теги
наука Нобелевская премия Россия смерть
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров