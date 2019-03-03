Deutschlandfunk: умер лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров

08:19 Первая фигуристка в истории ОАЭ рассказала о поддержке из России Фигуристка из ОАЭ Захра Лари, которая примет участие в зимней Универсиаде в Красноярске, рассказала о поддержке от болельщиков из России.

08:18 В ДНР опровергли сообщения о задержании экс-министра Сообщения о задержании бывшего министра финансов и сборов самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Тимофеева не соответствуют действительности. Об этом заявил экс-советник главы ДНР Александр Казаков.

08:17 Магомедшарипов рассчитывает в следующем году получить титульный бой в UFC Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов рассчитывает в следующем году получить бой за чемпионский пояс в полулёгком весе.

08:09 Кандидат в президенты Украины назвал «геноцидной» медреформу в стране Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, украинские власти проводят «геноцидную медицинскую реформу».

08:05 Выступающая в хиджабе фигуристка Лари рассказала, с какими трудностями сталкивается на тренировках Фигуристка из ОАЭ Захра Лари, известная своими выступлениями в хиджабе, рассказала о том, какие трудности испытывает во время тренировок.

07:59 Фигуристка из ОАЭ назвала Медведеву любимой спортсменкой Фигуристка из ОАЭ Захра Лари рассказала RT, почему восхищается российской спортсменкой Евгенией Медведевой.

07:58 «Торонто» переиграл «Баффало», Зайцев забросил третью шайбу в сезоне «Торонто Мэйпл Лифс» оказался сильнее «Баффало Сэйбрс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

07:52 Певица Валерия удалила публикацию в Instagram о Зеленском из-за споров Российская певица Валерия рассказала, что приняла решение удалить публикацию о кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском, размещённую в своём Instagram, из-за споров, возникших между её подписчиками.

07:43 «Питтсбург» победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» в гостях сумели обыграть «Монреаль Канадиэнс» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард Евгений Малкин отметился забитым голом.

07:36 Жамбалова: во время гонки переживала, что не успею проснуться до финиша Российская лыжница Алиса Жамбалова прокомментировала победу в гонке на 5 км на зимней Универсиаде в Красноярске.

07:33 Хоккеисты Кучеров и Сергачёв помогли «Тампе» одержать победу над «Оттавой» в НХЛ В рамках очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), «Тампа-Бэй Лайтнинг» крупно победила «Оттаву Сенаторс».

07:31 Учения США и Южной Кореи пройдут с 4 по 12 марта под новым названием Ежегодные учения Соединённых Штатов и Южной Кореи пройдут с 4 по 12 марта. Отмечается, что мероприятия получат новое название — Dong Maeng. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на заявление военных ведомств двух стран.

07:20 Ковальчук набрал два очка и помог «Лос-Анджелесу» прервать серию поражений в НХЛ Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» сумели победить «Чикаго Блэкхоукс» и прервать серию из десяти поражений подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Российский форвард Илья Ковальчук отметился голом и результативной передачей.

07:16 В Москве 3 марта ожидается до -2 °С В столице в воскресенье, 3 марта, ожидается до -2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

07:07 Боец UFC Магомедшарипов победил американца Стивенса единогласным решением судей Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов в рамках турнира UFC 235 в Лас-Вегасе оказался сильнее американского спортсмена Джереми Стивенса, победив единогласным решением судей.

07:03 Лыжница Жамбалова завоевала первое золото Универсиады-2019 Российская лыжница Алиса Жамбалова завоевала первую золотую медаль Универсиады-2019, которая проходит в Красноярске.

06:49 Угроза взрыва на борту самолёта в Кемерове не подтвердилась Причиной эвакуации пассажиров авиарейса Кемерово — Москва стала обнаруженная на борту самолёта бесхозная сумка. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя пресс-службы линейного управления МВД России на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

06:31 Маск поблагодарил Трампа за слова о SpaceX Глава SpaceX Илон Маск прокомментировал высказывание американского лидера Дональда Трампа об успешном пуске корабля Dragon-2 к Международной космической станции (МКС).

06:15 Столье отрицает свою причастность к публикации в соцсетях поста о «нищебродах» Актриса Илона Столье, экс-супруга бывшего депутата Государственной думы Виталия Южилина, негативно высказавшаяся по поводу присутствия «нищебродов» и «быдла» в дорогих ресторанах Москвы, отрицает причастность к публикации в своих аккаунтах в социальных сетях содержащего оскорбления сообщения.

06:00 Названа возможная причина инцидента на ВПП в Пулкове Самолёт «Узбекских авиалиний», выполнявший рейс Ташкент — Санкт-Петербург, мог выкатиться за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в аэропорту Пулково из-за неблагоприятных погодных условий.

05:46 Жертвами пожара в одном из жилых домов Якутии стали два человека В результате пожара, произошедшего в жилом доме в якутском селе Намцы, погибли женщина и ребёнок, ещё один несовершеннолетний госпитализирован.

05:31 Источник: пассажиров самолёта в Кемерове эвакуировали из-за сообщения о минировании Мужчина, находившийся на борту самолёта, который должен был совершить рейс Кемерово — Москва, сообщил о минировании лайнера, что стало причиной эвакуации пассажиров. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

05:21 В результате наезда автомобиля на придорожное кафе в Новой Москве погиб человек В Новомосковском округе столицы автомобиль врезался в придорожное кафе. В результате ДТП погиб один человек.

04:57 Сын жертвы инцидента в Эймсбери рассказал о «предательстве» британского правительства Эван Хоуп, сын скончавшейся в результате инцидента в британском Эймсбери Дон Стёрджесс, в ходе интервью The Mirror заявил, что чувствует себя «преданным» правительством страны.

04:37 Трамп оценил успех SpaceX Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter отметил успех NASA и поздравил компанию SpaceX с успешным запуском корабля Dragon-2 к Международной космической станции (МКС).

04:21 Списанные в США для Украины катера не могут пересечь океан Заместитель помощника госсекретаря Соединённых Штатов Джордж Кент рассказал, что два списанных американских катера, переданных украинской стороне в 2018 году, «ещё не готовы» пересечь океан.

04:06 Гуаидо назвал дату возвращения в Венесуэлу Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо рассказал, когда намерен вернуться на родину.

03:47 В Раде назвали способ возвращения Донбасса Украине Депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» предположил, что Москва может оказать содействие Киеву в вопросе возвращения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

03:28 Трамп пообещал жителям США более убедительную победу на выборах 2020 года Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе конференции активистов в Мэриленде пообещал жителям страны ещё более убедительную победу на выборах главы государства, которые намечены на 2020 год.

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02:57 Вашингтон и Сеул договорились прекратить серии регулярных военных учений Соединённые Штаты и Южная Корея договорились прекратить серии регулярных военных учений. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

02:43 Порошенко похлопал девушку по лицу в ходе встречи с жителями Александрии Президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с жителями города Александрии похлопал присутствующую на мероприятии девушку по щеке после её вопроса относительно «преследования» блогера Анатолия Шария.

02:26 Гройсман назвал задачи Украины в области энергетики Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал об основных задачах страны в сфере энергетики.

02:13 Посольство России подготовило доклад по случаю годовщины инцидента в Солсбери Посольство России в Великобритании подготовило доклад в преддверии годовщины инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Выдержки из текста, который, предположительно, будет опубликован в воскресенье, 3 марта, приводит ТАСС со ссылкой на источник в дипмиссии.

02:10 Каррера заявил, что ничего не имеет против Глушакова и готов пожать ему руку при встрече Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что не держит зла на капитана команды Дениса Глушакова, с которым у него ухудшились отношения незадолго до ухода наставника из клуба.

02:03 Каррера высказался о ситуации с отстранением Ещенко и Глушакова от основы «Спартака» Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о ситуации с отстранением от основной команды хавбека Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

02:01 Власти Москвы призвали автомобилистов быть аккуратнее из-за непогоды 3 марта В Департаменте транспорта Москвы призвали столичных водителей быть аккуратнее на дорогах города из-за снегопада и возможной метели в воскресенье, 3 марта.

01:47 Тимошенко пообещала клиентам Сбербанка вернуть вклады времён СССР Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в ходе встречи с избирателями дала обещание вернуть вкладчикам Сбербанка их сбережения времён СССР.

01:36 Одна из ВПП в Пулково закрыта после ЧП с самолётом Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы с одной взлётно-посадочной полосы (ВПП), вторая в настоящее время закрыта после инцидента с самолётом Uzbekistan Airways.

01:34 «Барселона» обошла «Реал» по числу побед в эль-класико Каталонская «Барселона» обошла мадридский «Реал» по числу побед в историческом противостоянии команд — эль-класико.

01:19 Сидорова рассказала, с какой проблемой она столкнулась в квалификации на ЧЕ в Глазго Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, выступающая в статусе нейтральной спортсменки, рассказала, с какой проблемой она столкнулась в квалификации на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении.

01:12 Украинские националисты потребовали заключить Порошенко в тюрьму Украинские националисты, выступая в центре Киева, призвали посадить действующего президента страны Петра Порошенко в тюрьму.

00:59 В дагестанском селе Тисси-Ахитли восстановили электроснабжение Электроснабжение в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района в Дагестане, где в результате пожара ряду домов был нанесён ущерб, восстановлено. Об этом рассказал глава района Анваргаджи Вечедов.

00:56 «Витесс» Слуцкого разгромил НАК в матче Эредивизи Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, одержал победу над НАК в матче 24-го тура голландской Эредивизи

00:43 «Барселона» во второй раз за неделю победила «Реал» в эль-класико Каталонская «Барселона» одержала победу над мадридским «Реалом» в матче 26-го тура испанской Примеры.

00:42 Источник сообщил об эвакуации ТЦ «Мега» в Тёплом Стане Столичный торговый центр «Мега» в Тёплом Стане эвакуирован после сообщения о минировании объекта. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.

00:31 «Лацио» разгромил «Рому» в римском дерби Римский «Лацио» одержал разгромную победу над римской «Ромой» в матче 26-го тура итальянской Серии А.

00:28 В ЕС предостерегли от мер против Гуаидо Любые меры, которые поставят под угрозу безопасность лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, приведут к серьёзной эскалации ситуации в Венесуэле. С таким заявлением выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

00:14 Горохов занял восьмое место на зимнем ЧЕ по лёгкой атлетике в прыжках с шестом Россиянин Георгий Горохов занял восьмое место в прыжках с шестом на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении.