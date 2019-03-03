Deutschlandfunk: умер лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров

На 89-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров, сообщает Deutschlandfunk. Благодаря своему вкладу в науку российский учёный-физик снискал уважение не только в России, но и по всему миру.
На 89-м году жизни скончался российский учёный-физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров, сообщает Deutschlandfunk.
Информацию о смерти учёного подтвердила супруга Алфёрова Тамара Дарская, отмечается на сайте немецкой радиокомпании.
В 2000 году Жорес Алфёров был удостоен Нобелевской премии по физике за «разработку лазерной технологии», напоминает Deutschlandfunk.
Благодаря своему вкладу в науку Жорес Алфёров снискал уважение не только в России, но и по всему миру.
Помимо научной деятельности, Жорес Алфёров «долгие годы» был депутатом Государственной думы Российской Федерации.
Как заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Алфёров «посвятил свою жизнь служению науке и помощи людям».
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