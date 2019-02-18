Guardian: «во всём виноват Youtube» — учёные объяснили рост популярности теории плоской земли

Американские учёные возложили ответственность за широкое распространение теории плоской земли на видеосервис Youtube, сообщает The Guardian. Как рассказали экспертам сторонники теории, многие стали её адептами после просмотра тематических видео на Youtube. При этом многие решились посмотреть ролики, когда сервис сам предлагал их во время показа других видео, подчёркивают эксперты.

Учёные Техасского технологического университета возложили ответственность за широкое распространите теории плоской земли на видеосервис Youtube, сообщает The Guardian. По словам газеты, к такому выводу эксперты пришли после посещения крупнейших международных мероприятий, организованных сторонниками в городе Рэлей в штате Северная Каролина в 2017 году, а также год назад в Денвере.

Как отмечает руководитель исследовательской группы Эшли Лэндрум, большинство участников конференций рассказывали похожие истории о том, что привело их к убеждению, что Земля вовсе не каменный шар, а «большой плоский диск». Из 30 участников опроса все кроме одного заявили, что на эту мысль их натолкнул просмотр видеороликов, «продвигающих теории заговоров», на Youtube. При этом единственный человек, чья история отличалась от остальных, был на мероприятии в сопровождении дочери и зятя — они-то, по его словам, и посмотрели видео, а после рассказали о нём.

Опрос также показал, что Youtube предлагал большинству участников конференции посмотреть видео о плоской земле во время просмотра видеороликов с другими «теориями заговоров» или альтернативным взгляд ом на такие события, как 11 сентября, стрельба в школе Sandy Hook или высадка американских астронавтов на Луну. Некоторые из опрошенных признались, что начинали смотреть видео только затем, чтобы высмеять его, однако вскоре обнаруживали, что авторам материала удалось их убедить.

По словам Ландрум, секрет эффективности одного из самых популярных среди сторонников теории плоской земли видеороликов под названием «200 доказательств того, что Земля не крутящийся шар» в том, что он предлагает аргументы, апеллирующие к людям с различным складом ума, начиная от сторонников буквального прочтения библии и теорий заговоров до приверженцев научного подхода. В результате зрители так или иначе начинали задаваться вопросом: «почему горизонт всегда на уровне глаз?» или «где же изгиб?»

Представляя результаты своего исследования на ежегодной встрече представителей Американской ассоциации продвижения науки в Вашингтоне, Ландрум отметила, что не считает действия Youtube противоправными, однако призвала сервис внести изменения в алгоритм, чтобы заставить его предлагать более точную информацию пользователям.

«На Youtube много полезной информации, но много и дезинформации. Алгоритмы, предлагающие информацию наиболее чувствительным к ней людям, позволяют с лёгкостью провалиться в эту кроличью нору», — отметила автор исследования.

При этом эксперт пояснила, что сама по себе вера в то, что Земля плоская, «необязательно несёт вред», однако обычно она «идёт в комплекте с недоверием к государственным институтам и властям в широком смысле». «Мы хотим, чтобы люди критически оценивали информацию, которая к ним поступает, однако необходимо соблюдать баланс», — подчеркнула Ландрум, призвав учёных и других неравнодушных создавать собственные видео на Youtube для борьбы с распространением теорий заговоров.

При этом глава исследовательской группы допускает, что для переубеждения некоторых сторонников теории плоской земли аргументов учёных может быть недостаточно. К примеру, когда американский астрофизик Нейл Деграсс Тайсон пытался объяснить, что изогнутая поверхность большой площади всегда выглядит плоской в глазах маленьких существ, многие восприняли его речь как «высокомерную и пренебрежительную».

«Единственный имеющийся у нас инструмент борьбы с дезинформации — это попытаться сделать так, чтобы правдивой информации было гораздо больше».

Как отмечает издание, компания Google, которой принадлежит сервис Youtube, не ответила на просьбу прокомментировать результаты исследования.