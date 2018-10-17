Шведский журналист призвал отменить нобелевку по экономике: её используют для пропаганды неолиберализма

Альфред Нобель пришёл бы в бешенство, узнай он, для каких целей используется присуждаемая от его имени премия по экономике, пишет для Dagens Arena Бьёрн Эльмбрант. По мнению журналиста, несмотря на то, что эта награда присуждалась действительно выдающимся экономистам, в большинстве случаев её выдают из политических соображений — за продвижение в массы неолиберальных рыночных идей.

Многие печалятся из-за того, что в этом году никому не присудили Нобелевскую премию по литературе из-за скандала в Шведской академии. Однако никакой трагедии не произошло бы, если исчезла так называемая Нобелевская премия по экономике, пишет для Dagens Arena Бьёрн Эльмбрант.



Эту крайне странную награду, которую официально называют премией Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учредили в обход парламента 50 лет назад.



Одна из декларируемых целей этого поощрения состояла в том, чтобы приравнять по статусу экономическую теорию к таким точным наукам как химия и физика. Однако на практике этого, по большому счёту, никогда не происходит, считает автор.



Лауреат Нобелевской премии по экономике этого года Пол Ромер очень отрицательно отзывается о макроэкономике по той причине, что она иногда имеет слабое отношение к реальному положению дел. В частности, он считает, что за чрезмерным использованием математики скрывается политическая ангажированность, а также сплочёная и закрытая группа с одинаковым образом мышления. Именно по этой причине экономические теории раз за разом терпят крах.



В пример можно привести ошибку лауреата Нобелевской премии по экономике Роберта Лукаса. В 2003 году он решил, что нашёл модель, благодаря которой экономика сможет функционировать без политиков; кроме того, в её рамках «было найдено решение центральной проблемы предотвращения депрессий». Пять лет спустя грянул крупный финансовый кризис, последствия которого пришлось подчищать именно политикам.



В 1997 году два американца получили Нобелевку за свою теорию о способах увеличения эффективности финансовых инструментов. Вскоре, однако, их инвестиционный фонд LTCM рухнул, и его пришлось спасать другим банкам.



Стоит, правда, отметить, что Нобелевская премия в этой сфере доставалась также ряду таких незаурядных экономистов, как Роберт Шиллер и Элинор Остром, которые отлично осознавали, как выглядит мир на самом деле, оговаривается Эльмбрант.



«Но в то же время множество наград было выдано по политическим соображениям, потому что на протяжении многих лет неявной целью этой премии была стандартизация либерально-рыночных идей», — подчёркивает журналист.



По мнению автора, именно поэтому Нобелевской премией были отмечены такие люди, как Фридрих Хайек и Джеймс Бьюкенен. Они удостоились этой награды даже несмотря на то, что эти люди, не обладающие, по большому счёту, никакими серьёзными экономическими талантами и способные только на то, чтобы ненавидеть государство, были неолиберальными агитаторами.



«Изобретатель и промышленник Альфред Нобель, наверное, пришёл бы в бешенство, если бы узнал, что от его имени награждают премией, которая на протяжении многих лет нередко уходит тем, кто стремится насадить по всему миру рыночные принципы, утверждая, что социал-демократическая политика благосостояния обходится слишком дорого», — уверен Эльмбрант.



При этом, напоминает шведский журналист, Нобель писал о том, что ненавидит деловую жизнь всем своим сердцем, а также, что считает себя социал-демократом.



Миллионы крон, которые используются для награждения, во многом были фактически конфискованы нацбанком у Государственного пенсионного фонда. Таким образом, часть с таким трудом заработанных пенсионных средств шведов использовалась для поощрения экономистов, которые редко вставали на защиту интересов народа.



То обстоятельство, что за последние годы награду получили несколько достойных людей не меняет того факта, что цель этой премии — превратить экономическую теорию в науку — достигнута фактически не была.



«По этой причине мало кто будет горевать, если эту странную премию отменят. Те деньги, которые ещё не успели спустить, принесут гораздо больше пользы, если ими заткнуть имеющиеся дыры пенсионной системы», — подводит итог Бьёрн Эльмбрант.