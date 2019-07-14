ABC News: жительница Нью-Йорка родила двух чужих детей — врачи перепутали эмбрионы

После искусственного оплодотворения жительница Нью-Йорка ждала двух девочек-азиаток, но родила двух мальчиков другой расы, сообщает ABC News. Несмотря на желание женщины оставить себе чужих детей, которых она выносила, суд присудил опекунство генетическим родителям. Как отмечает телеканал, две семьи подали на клинику в суд за халатность.

А теперь об ужасающей путанице в клинике для больных бесплодием. Жительница Нью-Йорка родила двух мальчиков, но не своих. И, как оказалось, между самими мальчиками также не было родства. Передаёт корреспондент ABC News Адриенна Бэнкерт.



Сегодня этот маленький мальчик в эпицентре непредставимых мук двух семей.



АННИ МАНУКЯН, мать: Это просто… разбивало мне сердце! Это было ужасно.



Эта калифорнийская пара никак не могла зачать ребёнка. По их словам, изначально обратиться к CHA Fertility их побудили вот такие заявления…



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В 2011 году у Анни и Ашота Манукян родилась дочь. А в августе 2018 года они вернулись в этот центр лечения бесплодия в Лос-Анджелесе, чтобы сделать искусственное оплодотворение (ЭКО). Но процедура не увенчалась успехом. Прошли месяцы, и их пригласили сделать тест ДНК. К их ужасу, им сказали, что нью-йоркская пара, делавшая ЭКО в тот же день, родила биологического сына Манукянов.



АННИ МАНУКЯН: Я почувствовала, что моё сердце бьётся вне моего тела. У меня была истерика, я рыдала. Я просто бросалась на людей.



Прошли недели, прежде чем Манукяны получили опекунство над своим малышом.



АННИ МАНУКЯН: Только представьте, каково это — не знать, что с этим ребёнком, что он делает… Я с ума сходила!



Обе семьи теперь подали в суд на CHA Fertility за недобросовестную медицинскую практику и халатность.



Неназванная пара в Нью-Йорке утверждает, что после успешного искусственного оплодотворения ждала близнецов-азиаток. Они были в шоке, когда родились два мальчика, ни один из которых не был азиатского происхождения.



Тесты ДНК показали, что для пары эти мальчики не родные. Друг для друга тоже.



АДАМ ВУЛЬФ, адвокат: На каждом шагу клиника CHA Fertility подводила Анни и Ашота и две другие пары. За это надо ответить.



АДРИЕННА БЭНКЕРТ, корреспондент ABC News: Мы по-прежнему не знаем реакции биологических родителей второго ребёнка в этой истории, Дэвид. Нам сообщили, что нью-йоркская пара хотела оставить себе мальчиков, но обоих пришлось отдать. И они до сих пор не знают, что стало с их собственными эмбрионами. Мы обращались за комментарием к CHA Fertility, но не получили ответа. Дэвид?



Это просто ужасно. Со всех сторон. Спасибо, Адриенна.



Дата выхода в эфир 11 июля 2019 года.