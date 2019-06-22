Daily Mail: россиянин должен быть первым — в России ищут добровольцев для родов в космосе

Российские учёные задумались о рождении первого ребёнка в космосе, сообщает Daily Mail. Тем не менее пока учёные не могут провести исследования по изучению влияния пребывания человека в космосе на сперматогенез, так как российские космонавты отказались сдавать сперму в космосе.

Российские учёные задумались о возможности проведения эксперимента по рождению первого ребенка в космосе, передаёт Daily Mail.

Издание отмечает, что об этом рассказала заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

«Мы помним о том, что мы всегда были первыми в космосе, поэтому хотелось бы, чтобы первый человек, который родится в космосе, был гражданином России», — приводит Daily Mail слова Огневой.

При этом учёный отметила, что приоритетом должно стать рождение здорового ребёнка. «И в этом смысле мы, безусловно, конкурентоспособны, поскольку нам принадлежит приоритет во многих исследованиях», — добавила Огнева.

Вместе с тем учёный подчеркнула, что пока речь не идёт о постановке конкретной задачи, однако отметила, что это можно «сформулировать как цель».

Тем не менее, по словам Огневой, сейчас учёные постоянно сталкиваются в этом вопросе с «этическими, моральными и психологическими препятствиями». Она признаёт, что до сих пор российские космонавты отказываются предоставить ей полученную в космосе сперму для проведения научных исследований. «Добровольцев среди космонавтов нет», — цитирует Daily Mail слова учёной.

При этом коллега Огневой Любовь Серова отметила, что, с медицинской точки зрения, вынашивание и рождение здорового ребёнка в космосе возможно. Тем не менее ряд учёных предупреждают о том, что в случае развития плода в космосе он может столкнуться с воздействием высокой радиации.