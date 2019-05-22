Der Spiegel рассказал, как разгрести космическую мусорку на орбите Земли

На земной орбите скапливается всё больше мусора, сообщает Der Spiegel. И учёные ломают головы, пытаясь придумать, как от него избавиться. Один из вариантов — использовать маленькие спутники, которые с помощью гарпунов, сетей или роботизированных рук будут собирать самые крупные обломки, а потом возвращаться в земную атмосферу и сгорать. Но всё это «сизифов труд», если не придумать способ, как изначально не мусорить в космосе, отмечают эксперты.

У этого маленького спутника уже есть название и миссия. В будущем OSCaR будет помогать убирать мусор в космосе. Причём делать он это будет в автономном режиме. Так называемый CubeSat — относительно дешёвый небольшой спутник — будет обнаруживать обломки и ловить их с помощью сети. А через пять лет он вернётся в земную атмосферу, в которой сгорит вместе с собранным мусором. OSCaR — это проект политехнического института Ренсселера в США. Но лётные испытания он пока не проходил.

OSCaR — это всего одна из идей для борьбы с мусором в космосе. В рамках европейской миссии RemoveDebris, что переводится как «уборка мусора», в тех же целях на спутнике испытали гарпун и сети. Ещё один вариант — спутники с роботизированными руками. Мануэль Метц, эксперт по космическому мусору из Германского центра авиации и космонавтики объяснил, в чём преимущества их использования.

МАНУЭЛЬ МЕТЦ, эксперт из Германского центра авиации и космонавтики: Такой вариант предлагает гораздо больше возможностей. В будущем можно будет ремонтировать или заправлять спутники. То есть проводить техническое обслуживание на орбите.

Действовать точно необходимо. На орбите Земли много мусора. На данный момент подсчитано более 20 тысяч обломков, размер которых превышает десять сантиметров, приблизительно 900 тысяч маленьких и 128 миллионов крайне маленьких осколков.

С тех пор как в 1957 году Советский Союз вывел на орбиту первый спутник, из года в год их число вокруг Земли только увеличивается. Когда срок эксплуатации спутника заканчивается, в большинстве случаев он на долгое время превращается в космический мусор.

МАНУЭЛЬ МЕТЦ: Если этот спутник был на орбите, скажем, на высоте 800 километров. Это очень популярная высота, ведь на ней находятся солнечно-синхронные орбиты, которые используют для наблюдения за Землёй. Так вот, если спутник находится на высоте 800 километров, то в зависимости от его размера понадобится 100, 150, 200 лет, чтобы он опустился достаточно низко и сгорел в земной атмосфере.

Наряду со старыми спутниками вокруг планеты кружат части ракет и обломки, возникшие из-за взрывов или столкновений. Убрать в космосе всё не получится. Задача в том, чтобы убрать особенно большие, тяжёлые объекты, объясняет Метц, иначе может возникнуть цепная реакция.

МАНУЭЛЬ МЕТЦ: Когда спутник на орбите сталкивается с большими обломками, то может возникнуть так называемый эффект Кесслера — названый в честь американского учёного Дональда Кесслера, — когда обломки разрушают спутники и появляются тысячи новых фрагментов. И эти фрагменты в свою очередь могут также разрушить другие большие обломки. В результате возникает цепная реакция, из-за которой обломков становится всё больше и больше.

Важно не только убирать мусор, но и изначально не мусорить. В идеале это означает, что после того, как спутник выполнил свою задачу, с помощью двигателей его гораздо быстрее возвращают в земную атмосферу, где он и сгорает.

МАНУЭЛЬ МЕТЦ: Если такие стратегии по утилизации спутников не будут использоваться в новых миссиях, то гоняться за старыми спутниками и убирать их с орбиты — это сизифов труд.

Дата выхода в эфир 20 мая 2019 года.