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ABC News: превратности эвтаназии — жителю Чикаго отключили кислород по решению чужих людей

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Чикаго жестоко избитого мужчину, госпитализированного в бессознательном состоянии, отключили от систем жизнеобеспечения по решению предполагаемых родственников, сообщает ABC News. Как отмечает телеканал, только в морге по отпечаткам пальцев его личность наконец была установлена, и теперь настоящая семья и семья, принявшая решение об эвтаназии, подали в суд на руководство города и больницы.

А теперь поговорим о фатальной ошибке чикагской больницы. Не та семья приняла душераздирающее решение отключить от систем жизнеобеспечения не своего родственника. Сегодня семьи винят полицию в неправильном установлении личности тяжелораненого мужчины. Продолжит корреспондент ABC Алекс Перес.

Этот житель Чикаго был жестоко избит. Когда его нашла полиция, он был без сознания. Его госпитализировали и подключили к системе жизнеобеспечения.  В мае власти — по фотографиям из полицейской базы данных — заключили, что это пропавший брат Рози Брукс, Альфонсо Беннетт.  Но она сразу сказала врачу, что её что-то смущает.

РОЗИ БРУКС, сестра Альфонса Беннетта: Я сказала, что я понимаю, в каком он состоянии, но я не могу опознать в нём своего брата.

Не видя никаких признаков улучшений, Брукс и её родные приняли мучительное решение — отключить его от систем жизнеобеспечения. Но когда они готовились к его похоронам, Альфонсо Беннетт, живой и здоровый, пришёл к другу на барбекю.

ЙОЛАНДА ХАРВИ, сестра Альфонса Беннетта: Она сказала: «Он здесь! Он  живой!»

Выходит, неопознанный человек был Элайша Бриттман. Его личность в конце концов была доподлинно установлена, когда из морга пришли отпечатки пальцев.

МИОША БРИТТМАН, племянница Элайши Бриттмана: Я искала его не один день, а каждый день.

Теперь две семьи встретились и подали в суд на Чикаго и на больницу, которая занималась этим пациентом, за неправомерное причинение смерти.

КЭННОН ЛАМБЕРГ, адвокат: Суть в том, что этой ситуации с неправильным установлением личности, по нашему убеждению, можно было легко избежать.

АЛЕКС ПЕРЕС, корреспондент ABC News: Ни город, ни больница сегодня не прокомментировали этот иск, Сесилия.

Дата выхода в эфир 04 июля 2019 года.

 

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