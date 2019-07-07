ABC News: превратности эвтаназии — жителю Чикаго отключили кислород по решению чужих людей

В Чикаго жестоко избитого мужчину, госпитализированного в бессознательном состоянии, отключили от систем жизнеобеспечения по решению предполагаемых родственников, сообщает ABC News. Как отмечает телеканал, только в морге по отпечаткам пальцев его личность наконец была установлена, и теперь настоящая семья и семья, принявшая решение об эвтаназии, подали в суд на руководство города и больницы.

А теперь поговорим о фатальной ошибке чикагской больницы. Не та семья приняла душераздирающее решение отключить от систем жизнеобеспечения не своего родственника. Сегодня семьи винят полицию в неправильном установлении личности тяжелораненого мужчины. Продолжит корреспондент ABC Алекс Перес.



Этот житель Чикаго был жестоко избит. Когда его нашла полиция, он был без сознания. Его госпитализировали и подключили к системе жизнеобеспечения. В мае власти — по фотографиям из полицейской базы данных — заключили, что это пропавший брат Рози Брукс, Альфонсо Беннетт. Но она сразу сказала врачу, что её что-то смущает.



РОЗИ БРУКС, сестра Альфонса Беннетта: Я сказала, что я понимаю, в каком он состоянии, но я не могу опознать в нём своего брата.



Не видя никаких признаков улучшений, Брукс и её родные приняли мучительное решение — отключить его от систем жизнеобеспечения. Но когда они готовились к его похоронам, Альфонсо Беннетт, живой и здоровый, пришёл к другу на барбекю.



ЙОЛАНДА ХАРВИ, сестра Альфонса Беннетта: Она сказала: «Он здесь! Он живой!»



Выходит, неопознанный человек был Элайша Бриттман. Его личность в конце концов была доподлинно установлена, когда из морга пришли отпечатки пальцев.



МИОША БРИТТМАН, племянница Элайши Бриттмана: Я искала его не один день, а каждый день.



Теперь две семьи встретились и подали в суд на Чикаго и на больницу, которая занималась этим пациентом, за неправомерное причинение смерти.



КЭННОН ЛАМБЕРГ, адвокат: Суть в том, что этой ситуации с неправильным установлением личности, по нашему убеждению, можно было легко избежать.



АЛЕКС ПЕРЕС, корреспондент ABC News: Ни город, ни больница сегодня не прокомментировали этот иск, Сесилия.



Дата выхода в эфир 04 июля 2019 года.