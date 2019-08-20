Times: британский хирург спрогнозировал, когда человеку впервые пересадят свиное сердце

В ближайшие три года может быть проведена первая в мире пересадка сердца от свиньи человеку, пишет The Times со ссылкой на заявление именитого британского хирурга Терренса Инглиша. Последний также сообщил, что уже к концу этого года впервые должна состояться операция по пересадке человеку свиной почки.
К 2022 году людям, возможно, начнут пересаживать сердца свиней, пишет The Times со ссылкой на заявление британского хирурга Терренса Инглиша. Последний 40 лет назад провёл первую успешную трансплантацию сердца в Британии.
Теперь, как он заявляет, генетически модифицированные органы животных могут привести к тому, что людям уже не придётся ждать донорских органов.
По словам Терренса Инглиша, планируется, что к концу этого года должна состояться первая в мире пересадка почки от свиньи человеку. В случае успеха ожидается проведение других, более сложных процедур, в том числе пересадки сердца.
«Если при пересадке свиных почек человеку результат ксенотрансплантации будет удовлетворительным, то, скорее всего, в течение нескольких лет дело дойдёт до сердца. Если сработает с почкой, то сработает и с сердцем», — подчеркнул Инглиш в интервью The Sunday Telegraph.
Как отмечает The Times, в настоящее время в Британии донорского сердца ожидают около 280 пациентов.
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