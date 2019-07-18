Der Tagesspiegel: всё ради пациента — в Германии требуют закрыть более половины клиник

Ради безопасности пациентов в Германии просто необходимо существенно сократить количество больниц. К такому выводу пришли эксперты в сфере здравоохранения из берлинского научного института IGES в ходе своего последнего исследования, сообщает Der Tagesspiegel.

Ради безопасности пациентов в Германии просто необходимо существенно сократить количество больниц. К такому выводу пришли эксперты в сфере здравоохранения из берлинского научного института IGES в ходе своего последнего исследования, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Многие больницы в Германии слишком маленькие и не имеют ни оборудования, ни опыта, чтобы оказать надлежащую помощь в таких экстренных случаях, как, например, инфаркт или инсульт. Поэтому авторы исследования требуют закрыть более половины клиник на территории ФРГ.

В частности, немецкие эксперты установили, что в 2017 году в каждой третьей немецкой больнице не было компьютерных томографов, а в более чем 60% из них нельзя было даже сделать коронарографию.

По словам руководителя исследования Яна Бёкена, во многих клиниках часто приходится очень долго ждать приёма врача. В результате ухудшилось качество лечения, а безопасность пациентов всё чаще оказывается под вопросом, отметил Бёкен.

Из преимущества, как ошибочно предполагали многие, лёгкая доступность клиник превратилась в «существенный недостаток», констатировал руководитель исследования.

Чтобы соответствовать всем критериям качества и рентабельности — и в этом вопросе эксперты IGES сходятся во мнении, — Германия могла бы ограничиться 410 клиниками.

На данный же момент в Федеративной Республике Германия насчитывается около 1400 больниц и 250 психиатрических клиник, уточняет Der Tagesspiegel.