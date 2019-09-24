Daily Mail: в России врачи взялись избавить американскую девочку от метки Бэтмена

Американская девочка с родимым пятном на лице, напоминающим метку Бэтмена, отправляется в Россию для получения инновационного лечения, пока не доступного в США, сообщает Daily Mail. Как рассказали изданию родители малышки, лечение, предложенное американскими докторами оказалось слишком длительным и тяжёлым, однако, когда пара уже начала терять надежду, на связь вышел хирург из Краснодара, пообещавший избавить ребёнка от недуга более щадящими методами.

Американская девочка, родившаяся с пятном на лице из-за которого её сравнивают с Бэтменом летит в Россию для получения инновационного лечения, пока недоступного в США, сообщает Daily Mail.

Как передаёт издание, после рождения у Луны Феннер был диагносцирован конгенитальный меланоцитарный невус. После предупреждений о том, что это заболевание повышает риск развития меланомы мать девочки занялась поисками доктора, способного избавить ребёнка от недуга.

Как рассказывает миссис Феннер, хирург из Бостона заявил, что для удаления невуса потребуется более 100 сеансов лечения лазером и более четырёх лет. Другие доктора в Нью-Йорке, Чикаго и Флориде предлагали совершенно разные варианты борьбы с болезнью, оставляя мать ребенка в растерянности. Однако, когда родители Луны уже начали терять надежду, им поступил звонок от российского хирурга из Краснодара Олега Борисовича Попова, который прочёл об их случае в местной газете и предложил свою помощь.

Как поясняет газета, лечение будет состоять в том, чтобы вводить пациенту неизвестное вещество, которое будет накапливаться в родимом пятне, провоцируя отмирание тканей и образование корки на коже. После того, как корка отпадёт, на её месте вырастет новая, здоровая кожа. Параллельно с лечением будут проводиться лазерные операции, призванные выровнять тон кожи. Ожидается, что лечение займёт 18 месяцев.

«Все думают, что я сумасшедшая, раз лечу в Россию, но я серьёзно изучила вопрос и посоветовалась с несколькими докторами, и я думаю, что это на данный момент лучший вариант для Луны», — призналась мать девочки.

Луна готовится вылететь в Краснодар уже во вторник для прохождения предварительных исследований. Если тесты пройдут успешно, девочке предстоит перенести от шести до восьми операций — каждая стоимостью в $25 тыс. По словам отца ребёнка, собрать деньги на лечение довольно трудно, и этот процесс пока далёк от завершения.

По признанию миссис Феннер, она беспокоится за будущее дочери и не хочет, чтобы та стала мишенью для насмешек в школе. «Я не хочу, чтобы её травили. Люди спрашивают, заразно ли это и говорят очень плохие вещи», — пожаловалась мать Луны, добавив, что получает бесчисленное число бестактных комментариев в социальных сетях от людей, называющих её дочь «монстром». Однако одновременно с этим многие люди поддерживают её, отметила женщина. «Когда люди говорят, что похожа на супергероя Бэтмена или на бабочку, это делает меня счастливой», — подчеркнула Феннер.