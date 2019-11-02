Обходятся дорого и мешают карьере — France 2 объяснил, почему американцы больше не хотят заводить детей

Коэффициент плодовитости в США достиг минимального уровня за последние 32 года, сообщает France 2. Как поясняет телеканал, причинами этого феномена стало, с одной стороны, желание женщин сосредоточиться на карьере, а с другой — отсутствие в стране системы социальной поддержки молодых родителей, без которой воспитание детей обходится семьям слишком дорого. В любом случае, восполнить дефицит рождаемости без привлечения мигрантов Америке в ближайшие десятилетия не удастся, заключает корреспондент канала.

Келли Деннингс 43 года. Она живёт вместе со своим партнёром вот уже 22 года. У неё есть диплом, хорошая работа в НПО и дом с небольшим садом неподалёку от центра Вашингтона. Все элементы, необходимые для создания типично американской семьи в сборе, однако Келли и её партнёр сделали вполне осознанный выбор.

КЕЛЛИ ДЕННИНГС, состоит в паре 22 года: Когда мне исполнилось 30 лет, я просто-напросто решила, что дети — это не для меня. Я была сконцентрирована на карьере, увлечена своим делом, я не представляла, как во всё это могут вписаться дети. Мы с моим партнёром обожаем путешествовать и хотели бы уйти на пенсию пораньше. Осуществить всё это без детей проще.

Келли Деннингс входит в число американок, способствовавших снижению коэффициента плодовитости в стране. Сегодня он достиг минимального значения за последние 32 года. Коэффициент плодовитости в США составляет отныне всего 1,72 ребёнка на одну женщину против 1,87 во Франции. При этом по оценкам демографов, для обеспечения воспроизводства населения этот коэфициент должен быть равен 2,1.

По мнению некоторых учёных, будущее страны поставлено на карту. Другие считают, что речь идёт лишь о временном спаде — сегодня женщины откладывают рождение детей до тех пор, пока не построят карьеру, а медицина позволяет им беременеть и после 40 лет. Однако, по мнению преподавателя кафедры общественного здоровья, причина кроется в системе, принятой в США — стране, где не существует оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком.

ДОННА СТРОБИНО, преподаватель кафедры общественного здоровья Университета Джона Хопкинса (Балтимор): Создание семьи в этой стране обходится очень дорого. И здесь нет системы социальной помощи, пособий и детских учреждений, как у вас в Европе. Мы говорим, что матери с детьми входят в число американских ценностей, но на самом деле, для того чтобы подтолкнуть матерей к рождению детей, не делается ничего.

Именно это стало сдерживающим фактором для Джейсона и Кристины Сальгеро. У пары служащих из пригорода Вашингтона есть сын — единственный ребёнок в семье. В стране, где не существует государственных образовательных учреждений для детей младше шести лет, детский сад обходится родителям в две тысячи евро в месяц. Несмотря на довольно приличную зарплату, о рождении для сына младшего братика или сестрёнки для них не может быть и речи.

ДЖЕЙСОН САЛЬГЕРО: Мы сомневаемся в необходимости заводить второго ребёнка, снова идти на эти расходы. Вы знаете, здесь мы обязаны готовиться к худшему: к несчастному случаю, большим непредвиденным расходам. Второй ребёнок лишит нас маржи, обеспечивающей нашу финансовую безопасность.

Помимо этого они обязаны думать о будущем своего ребёнка через 15—20 лет, когда он будет получать образование. Молот над головой всех родителей — баснословные цены на обучение в сотни тысяч евро.

КРИСТИНА САЛЬГЕРО: Здесь, как только ты забеременела, нужно пускать в ход план сбережений на будущее образование ребёнка. Сегодня мы не в состоянии откладывать рекомендуемые 116 евро в месяц, то есть мы откладываем меньше.

ДЖЕЙСОН САЛЬГЕРО: А второй ребёнок ещё больше понизит шансы нашего сына на успех в жизни.

В попытке воспользоваться этим феноменом некоторые американские предприятия отныне предлагают удивительное решение. Google, Facebook и Apple теперь предоставляют сотрудницам с большим потенциалом, способным претендовать на высокие посты, возможность бесплатной заморозки яйцеклеток, что позволит им посвятить всё своё время карьере, а детьми обзавестись на склоне лет.

Эта демографическая ситуация поясняет, почему Дональд Трамп, недавно принявший новый план по регулированию миграции, говорит уже исключительно о более эффективном управлении потоком мигрантов, а не о сокращении их числа. Американский президент отдаёт себе отчёт в том, что ближайшие десятилетия без иностранной рабочей силы и новых переселенцев его стране не обойтись.

Дата выхода в эфир: 30 октября 2019 года