Daily Mail: Великобритания и США отстают по количеству врачей от России и Литвы
Службы здравоохранения Великобритании и США укомплектованы врачами хуже, чем такие страны как Коста-Рика, Россия и Литва сообщает Daily Mail co ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития. Так, в Соединённом Королевстве и Соединённых Штатах на 1 тыс. жителей приходится соответственно 2,8 и 2,6 специалистов. Для сравнения в Греции этот показатель равен 6,1 — это лидер по числу врачей в развитых странах.
Согласно докладу, среди стран с наибольшим количеством медицинских работников оказались также Австрия, Португалия, Норвегия и Литва. Хуже всех дела обстоят в Индии, Индонезии и ЮАР, где на 1 тыс. пациентов не приходится ни одного врача.
По словам экспертов, недостаток медиков в США объясняется тем, что старшее поколение врачей уходит на пенсию, а молодых специалистов не хватает, чтобы их заменить.
При том, что среднее число докторов на 1000 жителей в развитых странах, согласно докладу, равно 3,5, во многих влиятельных на мировой арене государствах, этот показатель оказался ниже, отмечает газета. Среди отстающих, помимо США и Великобритании, оказались Канада, Франция, Япония и Китай.
Как подчёркивает издание, Великобритания, занявшая 30 место в рейтинге из 44 стран, переживает сегодня кризис, связанный с недостатком терапевтов. За последний год Национальную систему здравоохранения покинуло столько же семейных докторов, как и за три предыдущих года. Помимо большого числа пациентов, британских докторов беспокоит несправедливая система налогообложения, вынуждающая их платить слишком высокие отчисления в пенсионный фонд при достижении определённого уровня дохода. Из-за этого многие медики сокращают количество рабочих часов и принимают решение о раннем выходе на пенсию.
Как передаёт Daily Mail, в настоящий момент Национальной системе здравоохранения недостаёт около 100 тыс. сотрудников, включая докторов и медсестёр, при этом обещание правительства нанять 5 тыс. специалистов в период с 2015 по 2020 годы, обещает остаться невыполненным.
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