Guardian: налоги и борьба с ожирением не помогли — англичане стали потреблять ещё больше сахара

Англичане начали потреблять больше сахара, несмотря на специальные налоги и инициативу по борьбе с ожирением, пишет The Guadian со ссылкой на данные Службы общественного здравоохранения Англии (PHE).

Как отмечает издание, введённый властями сахарный налог на безалкогольные напитки оказался успешным, сухие завтраки, йогурты и пироги стали менее вредными для здоровья, а некоторые пищевые компании вообще убрали из своей продукции сахар, чтобы помочь в борьбе с ожирением. Но несмотря на все предпринятые за последние годы усилия, англичане всё равно стали потреблять больше сахара.

Эксперты предупреждают о том, что растущая в стране любовь к сладкому ещё больше усугубит вред здоровью граждан от употребления сахара, провоцируя такие последствия, как диабет и кариес.

Эту тревожную тенденцию можно наблюдать в докладе Службы общественного здравоохранения Англии. В нём говорится, что сахарный налог на безалкогольные напитки, введённый в 2017 году, оказался неожиданно успешным и привёл к сокращению содержания сахара в подобной продукции на 28,8%.

Вдобавок, содержание сахара, например, в йогуртах упало более чем на 10%, в сухих завтраках — на 8,5%, в пирогах — на 4,8%, в сладких спредах и соусах — на 4,6%.

Тем не менее многие производители игнорируют призыв правительства сократить к следующему году содержание сахара в продукции на 20%, т.е. выполнять ключевой элемент правительственной кампании по борьбе с эпидемией детского ожирения. Мало того, фирмы делают обратное: несмотря на озвученную ещё в 2016 году просьбу правительства, они увеличили содержание сахара в конфетах и кондитерских изделиях на 0,6%, а в пудингах — на 0,5%.

Исследование PHE также показало, что во многих других распространённых лакомствах произошло лишь незначительное снижение содержания сахара. Так, в шоколадных кондитерских изделиях снижение составило 0,3%, в мороженом, леденцах и сорбетах — менее чем на 0,3%, в печенье — менее чем на 0,6%. По данным ведомства, в целом в период с 2015 по 2018 год потребление сахара в Англии выросло на 2,6%.

Как считают в PHE, виной всему общее увеличение числа людей, потребляющих продукты с высоким содержанием сахара, рост поставок в магазины подобных продуктов, а также более высокие, чем обычно, продажи мороженого, леденцов в жаркое лето 2018 года.

Тенденция к увеличению потребления сахара в сочетании с отказом многих пищевых компаний сократить его содержании в продукции на 20% заставляют сомневаться в том, что в ориентированной на прибыль отрасли согласятся на уговоры министров и предпримут добровольные действия в целях улучшения общественного здравоохранения, пишет The Guardian.