Euronews: неправда ваша — распространение лжи о прививках ВОЗ считает одной из главных угроз здоровью

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, распространение ложных сведений о вакцинах превратилось в одну из главных угроз для здоровья всего человечества. Статистика показывает, что из-за необоснованных опасений и массовых отказов от прививок во всём мире вновь начали очень быстро распространяться опасные болезни. При этом найти достоверную информацию о прививках становится всё сложнее, передаёт Euronews.

В Брюсселе проходит международный саммит по вопросам вакцинации. Один из участников — 18-летний Этан Линденбергер. Он сумел добиться того, чтобы его вакцинировали, вопреки позиции собственных родителей, которые считают прививки небезопасными.



ЭТАН ЛИНДЕНБЕРГЕР, сторонник прививок: Смысл очень простой: дезинформация чрезвычайно опасна! Люди, которые стали жертвой дезинформации, — не «плохие люди», просто им внушили ложные представления. С этим можно бороться, лучше информируя их.



Противники прививок существуют столько же, сколько сами прививки. Но лишь глобальное распространение социальных сетей сделало это явление массовым — а его сторонники уверены, что обладают «широкой доказательной базой».



По данным участников саммита, даже в такой стране, как Франция, 45 процентов населения сомневаются в безопасности вакцин. Поэтому среди приглашённых на конференцию — и представители IT-фирм, которые предлагают «технологическое» решение проблемы.



МОД САКЕ, Mozilla: Сама информация никуда не делась — но найти её становится всё сложнее. С технической точки зрения сегодня поисковые платформы вполне могут изменить эту ситуацию к лучшему.



Одной из причин, почему был поднят этот вопрос, стала массовая вспышка кори. В начале века многие развитые страны и целые регионы заявили об искоренении эндемичной формы. Однако рост антипрививочных настроений привёл к тому, что в 2018-м число заболевших в Европе достигло рекорда за десять лет.



ПАТРИК О'КОННОР, ВОЗ: Вакцины совершенно безопасны! Большинство вакцин для детей — это испытанные вещества, которые используют уже полвека. Миллионы людей были привиты. Вакцины спасли миллионы жизней в Европе и по всему миру.



Всемирная Организация Здравоохранения объявила распространение ложных сведений о вакцинах одной из «основных угроз здоровью» в нынешнем году.



Дата выхода в эфир 12 сентября 2019 года.