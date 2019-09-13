Euronews: неправда ваша — распространение лжи о прививках ВОЗ считает одной из главных угроз здоровью

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, распространение ложных сведений о вакцинах превратилось в одну из главных угроз для здоровья всего человечества. Статистика показывает, что из-за необоснованных опасений и массовых отказов от прививок во всём мире вновь начали очень быстро распространяться опасные болезни. При этом найти достоверную информацию о прививках становится всё сложнее, передаёт Euronews.
В Брюсселе проходит международный саммит по вопросам вакцинации. Один из участников — 18-летний Этан Линденбергер. Он сумел добиться того, чтобы его вакцинировали, вопреки позиции собственных родителей, которые считают прививки небезопасными.
ЭТАН ЛИНДЕНБЕРГЕР, сторонник прививок:Смысл очень простой: дезинформация чрезвычайно опасна! Люди, которые стали жертвой дезинформации, — не «плохие люди», просто им внушили ложные представления. С этим можно бороться, лучше информируя их.
Противники прививок существуют столько же, сколько сами прививки. Но лишь глобальное распространение социальных сетей сделало это явление массовым — а его сторонники уверены, что обладают «широкой доказательной базой».
По данным участников саммита, даже в такой стране, как Франция, 45 процентов населения сомневаются в безопасности вакцин. Поэтому среди приглашённых на конференцию — и представители IT-фирм, которые предлагают «технологическое» решение проблемы.
МОД САКЕ, Mozilla:Сама информация никуда не делась — но найти её становится всё сложнее. С технической точки зрения сегодня поисковые платформы вполне могут изменить эту ситуацию к лучшему.
Одной из причин, почему был поднят этот вопрос, стала массовая вспышка кори. В начале века многие развитые страны и целые регионы заявили об искоренении эндемичной формы. Однако рост антипрививочных настроений привёл к тому, что в 2018-м число заболевших в Европе достигло рекорда за десять лет.
ПАТРИК О'КОННОР, ВОЗ: Вакцины совершенно безопасны! Большинство вакцин для детей — это испытанные вещества, которые используют уже полвека. Миллионы людей были привиты. Вакцины спасли миллионы жизней в Европе и по всему миру.
Всемирная Организация Здравоохранения объявила распространение ложных сведений о вакцинах одной из «основных угроз здоровью» в нынешнем году.
Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин прокомментировал в беседе с RT намерение Минобороны Украины напрямую закупать у США противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Так называемая администрация лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии, которая подконтрольна незаконным вооружённым формированиям, не пустила автобусы ООН для вывоза временно перемещённых лиц, которые хотят покинуть лагерь.
Бразильский боец смешанного стиля Джуниор дос Сантос рассказал, что, по его мнению, нужно сделать российским бойцам вроде Александра Волкова или Хабиба Нурмагомедова, чтобы сместить Фёдора Емельяненко с трона «величайшего бойца всех времён».
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поставит свой титул на кон поединка с обладателем поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Украина не может объявить войну России из-за того, что у той есть ядерное оружие.
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом WBO в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым и обладателем титулов WBA, WBC и IBF в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.
Промоутер российского чемпиона в полутяжёлом весе по версии WBO Сергея Ковалёва высказал мнение о значимости предстоящего боя с обладателем поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.
Первый открытый фестиваль культур народов России «Мосты народов — мосты России» открывается в Крыму. Его участниками стали десять коллективов из десяти регионов, в том числе из Башкирии, Бурятии, Дагестана, Коми, Якутии и Северной Осетии.
Чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканец Сауль Альварес подтвердил факт подписания контрактов на проведение боя с обладателем титула Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым.
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Главный научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Валерий Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление президента объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александра Каленкова о риске уничтожения металлургической отрасли страны в случае принятия законопроекта №1210, который вносит изменения в Налоговый кодекс Украины.
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