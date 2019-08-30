ERR: врачи призывают эстонцев вовремя делать прививки от кори, чтобы не заражаться от приезжих

Эстония пока в стороне от эпидемии кори, которая захватывает Европу, но специалисты уже предупреждают об опасности. Почти половина зафиксированных в этом году случаев кори в стране приходится на иностранцев, подавляющее большинство из которых — граждане Украины, массово приезжающие на заработки. Поэтому врачи призывают эстонских родителей ни в коем случае не отказываться от вакцинации детей и на всякий случай обновить свои прививки, передаёт ERR.
Корь шагает по Европе: количество больных потенциально смертельной болезнью растёт из-за резкого падения уровня вакцинации. Не обошла корь и Эстонию. В большинстве случаев заражения болезнь была завезена из-за границы. Грозит ли нам эпидемия, расскажем в следующем сюжете.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения бьют тревогу: в некоторых странах Европы уже объявлена эпидемия кори. Эстония пока в стороне от столь масштабного распространения вируса — но это только пока.
ИРИНА ФИЛИПОВА, эпидемиолог: Эстония находится в такой «счастливой» ситуации, что у нас только 26 случаев кори — и это всё благодаря тому, что мы вовремя смогли разыскать и провакцинировать всех «контактных», то есть тех людей, которые контактировали с заболевшими корью. И поэтому пока корь не распространилась дальше.
Драматический рост заболеваемости корью эксперты частично связывают с отказом от прививок или с использованием некачественных вакцин. Самая сложная ситуация с корью в Европе сейчас на Украине. При этом не секрет, что жители Украины массово едут в Эстонию на заработки и потенциально могут быть опасны здесь для тех, кто отказался от вакцинации. Особый риск заболеть корью — у непривитых детей.
ИРИНА ФИЛИПОВА: С начала года в Эстонии зарегистрировано 26 случаев кори. Из них, по крайней мере, 11 — завезены из других стран. Из всех 26 случаев — по крайней мере, девять связаны с гражданами Украины, то есть завезены с Украины или же связаны с лицами, которые контактировали с гражданами Украины.
Врачи настоятельно призывают родителей не игнорировать детскую вакцинацию — и самим делать повторную вакцинацию, если есть в планах посетить страны, находящиеся в эпицентре эпидемии кори. Или если есть сомнения в качестве вакцины, которой сделали прививку в детстве.
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