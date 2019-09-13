ABC News: администрация Трампа хочет запретить электронные сигареты с ароматизаторами

После ряда смертей, предположительно, связанных с вэйпингом, президент США объявил о планах по запрету ароматизированных электронных сигарет, передаёт ABC News. По данным американских властей, 27,5% старшеклассников в стране курят электронные сигареты, причём предпочитают продукцию с ароматами фруктов, мяты и ментола.

Вчера вечером мы рассказывали о ещё одной смерти, возможно, связанной с вэйпингом. На этот раз речь идёт о пациенте за 50. А тот школьник, который потерял сознание здесь, в пригороде Хьюстона, был срочно доставлен в больницу, и теперь его состояние удовлетворительное.



Сегодня президент и первая леди заявили о планах по запрету электронных сигарет. Тем временем власти Висконсина закрыли большое производство контрафактных картриджей для вэйпинга. Репортаж корреспондента ABC News Стива Осунсами.



Сегодня в присутствии первой леди президент поделился личными мотивами сегодняшнего решения запретить некоторые электронные сигареты. Он заявил, что эти сигареты представляют угрозу для детей того же возраста, что и их сын.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы не можем позволить, чтобы люди заболевали. И мы не можем допустить, чтобы так страдала наша молодёжь. А я слышу… Поэтому и первая леди взялась за это.



Федеральные власти заявляют, что заканчивают работу над планами по снятию с продаж электронных сигарет с популярными у подростков фруктовыми и леденцовыми ароматизаторами. Разрешённым останется только аромат табака.



По их данным, более четверти старшеклассников в настоящее время используют электронные сигареты, причём подавляющее большинство использует продукцию с ароматами фруктов, ментола или мяты.



В то время как объявление президента касалось, главным образом, табака, полиция в пригороде Милуоки сообщила на пресс-конференции об аресте этих двух братьев, которые, согласно обвинению, наполняли десятки тысяч контрафактных картриджей для электронных сигарет, используя банки с высокочистым тетрагидроканнабиноловым маслом, в арендованной квартире.



ДЭВИД БЕТ, шериф: Это не леденцы. Это очень мощные наркотики.



Как сообщает полиция, упаковка была примерно такой. Вкус кисло-сладких леденцов и фруктов.



ДЭВИД БЕТ: Я видел такие упаковки в магазинах, они фигурировали в других историях по всей стране.



До сих пор неизвестно, что именно приводит к заболеванию. Дилон Нельсон едва выжил.



КИМ БАРНС, мать Дилона Нельсона: Я думала, он не выкарабкается. Я думала, что вижу своего сына в последний раз.



СТИВ ОСУНСАМИ, корреспондент ABC News: Американская ассоциация вэйпинга в ответ на всё это заявила, что запрет ароматизаторов никак не поможет остановить наркодилеров, продающих заражённые картриджи. Дэвид?



С нами был Стив Осунсами. Спасибо, Стив.



Дата выхода в эфир 11 сентября 2019 года.