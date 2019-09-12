ABC News: пару нет — Меланья Трамп присоединилась к борьбе с вэйпингом

Из-за пяти случаев смертей и нескольких сотен случаев болезней, связанных с вэйпингом, власти США решили закрутить гайки в отношении производителей электронных сигарет, которые бездоказательно позиционируют свою продукцию как безопасную. Как сообщает ABC News, вызов повальному увлечению вэйпингом, особенно среди молодого поколения, бросила и первая леди Меланья Трамп.

А теперь перейдём к новостям о первой леди Меланье Трамп, которая бросила вызов электронным сигаретам. Между тем сотни случаев болезней, связанных с вэйпингом, вызывают всё больше обеспокоенности, а Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обвиняет компанию Juul в противоправном позиционировании её продукции на рынке.

С подробностями Том Йамас. Он сейчас находится здесь, со мной в студии. Доброе утро, Том.

ТОМ ЙАМАС, ведущий ABC News: Доброе утро и вам, Майкл. Федеральное правительство закручивает гайки. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов берёт на карандаш производителей электронных сигарет. И теперь о всё большем числе заболеваний, связанных с парением электронных сигарет, заговорили и в восточном крыле Белого дома*. Первая леди Меланья Трамп заявила, что государство должно помешать электронным сигаретам, цитирую, «стать прямой дорогой к никотиновой зависимости».

Сегодня утром первая леди призвала принять меры против повального увлечения вэйпингом. На своей странице в Twitter Меланья Трамп написала: «Я чрезвычайно обеспокоена повальным увлечением вэйпингом среди наших детей. Мы должны сделать всё возможное, чтобы защитить общество от болезней и смертей, связанных с потреблением табачной продукции».

Тем временем Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов направило предупреждение производителю электронных сигарет Juul. В своём письме ведомство обвинило компанию в том, что она незаконно позиционирует свою продукцию как более здоровую альтернативу обычным сигаретам. Так, в таком свете один из сотрудников Juul даже представлял продукцию учащимся школы, хотя компания не в состоянии подкрепить свои утверждения научными исследованиями.

КЭТРИН МЕЛАМЕД, сотрудница Медицинского центра при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе: Мы ещё многого не знаем о последствиях парения как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Чтобы наблюдать результаты длительного использования продукции, нужно проводить многолетнее исследование в течение 10, 20, 30 лет. В случае электронных сигарет у нас попросту нет столько времени.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают о пяти случаях смертей и расследуют всего 450 случаев заболеваний, связанных с парением электронных сигарет. Представителям системы здравоохранения не удалось выявить конкретный продукт или устройство, которые могли бы послужить причинами заболеваний. По словам большинства пациентов, они использовали марихуану для вэйпинга и электронные сигареты, купленные просто на улице.

18-летняя Сима Хёрман уверена, что она чуть не умерла после двух лет непрерывного вэйпинга — сначала электронные сигареты с никотином, а потом с каннабиноидами. В один прекрасный день Симе стало трудно дышать, и мать поспешила отвезти дочь в больницу. По утверждениям врача, девушке стремительно становилось всё хуже.

СИМА ХЁРМАН, пациентка: Было очень страшно. С каждой минутой я становилась слабее и слабее.

Симу ввели в состояние искусственной комы и в течение нескольких дней проводили искусственную вентиляцию лёгких.

ТОМ ЙАМАС: Как утверждает Juul, лидер в области производства электронных сигарет, компания рассматривает предупреждение Управления по санитарному надзору и готова к сотрудничеству. Алабама тем временем начала новую проверку, а Нью-Йорк подумывает последовать примеру Мичигана и полностью запретить электронные сигареты со вкусовыми добавками.

Кроме того, этим утром Майкл Блумберг и его благотворительные фонды пообещали выделить 160 миллионов долларов на борьбу с этой проблемой. Они настаивают, что власти и различные организации не справляются.

Да, в этом направлении ещё предстоит сделать очень многое. Большое спасибо, Том. Более детально мы будем говорить о вэйпинге сегодня вечером в передаче Nightline.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2019 года.

* В восточном крыле Белого дома расположен кабинет первой леди (прим. ИноТВ).