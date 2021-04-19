Fox News: Пентагон подтвердил, что в воздушном пространстве США безнаказанно летают НЛО

Минобороны США подтвердило подлинность видео с неопознанными летающими объектами, которые были замечены на борту двух американских военных кораблей, сообщает Fox News. В интервью телеканалу кинопродюсер Джереми Корбелл, который первым опубликовал сенсационные ролики, выразил мнение, что власти страны должны всерьёз заняться изучением этих инцидентов.

Всего несколько дней назад Пентагон подтвердил, что видео 2019 года с обнаруженным НЛО является настоящим. Это действительно было НЛО. На видео запечатлён пирамидальный объект, пролетающий над эсминцем ВМФ США.

Видео этого инцидента было впервые представлено публике. Доступ к просочившемуся материалу получил кинопродюсер Джереми Корбелл. Сегодня вечером он участвует в нашей передаче, чтобы объяснить всё происходящее.

Джереми, большое спасибо, что пришли.

ДЖЕРЕМИ КОРБЕЛЛ, кинопродюсер: Спасибо за приглашение, Такер.

Расскажите нам, где это было снято. Что мы здесь наблюдаем?

ДЖЕРЕМИ КОРБЕЛЛ: Я получил и выпустил видео и фотографические доказательства НЛО, которые роились у нашего военного корабля. Зелёное видео было снято в режиме ночного видения на борту эсминца «Рассел». Там был ни один пирамидальный объект. Их было несколько. Это были скопления.

Я также выпустил видео совместно с моим наставником-журналистом Джорджем Нэппом. Оно было снято на корабле «Омаха» и выглядит как тепловое отображение. Он (Нэпп. — ИноТВ) опубликовал три фотографии за день до меня. Мы попытались обнародовать эти факты, чтобы поднять этот вопрос, потому что нам очень важно его обсудить прямо сейчас.

Да неужели? Я к тому, что речь идёт не о метеозондах.

ДЖЕРЕМИ КОРБЕЛЛ: Нет.

Очевидно, что это некие автономные воздушные аппараты, которые, как вы выразились, роились вокруг американского военного корабля.

ДЖЕРЕМИ КОРБЕЛЛ: Эти аппараты имеют интеллектуальное управление.

Хорошо сказано.

ДЖЕРЕМИ КОРБЕЛЛ: Они имеют интеллектуальное управление и безнаказанно летают в нашем воздушном пространстве, Такер. И, судя по всему, они способны превзойти в манёвренности и скорости все имеющиеся у нас средства.

Их способ транспортировки для нас кажется волшебством. Это невероятно. И теперь нам наконец-то необходима рациональная взвешенная дискуссия об этих случаях, потому что мы не знаем, что это такое, нам неизвестна природа этой технологии. Нам нужно выяснить, кто ими управляет и какие цели они преследуют.

Так что мы живём в потрясающее время, чтобы узнать об НЛО. Для прозрачности информации наступает переломный момент. И я надеюсь, что вскоре мы получим новые ответы на эти вопросы.

Это, должно быть, до чёртиков напугало американских военных. Ведь их работа — защищать страну и самих себя, а тут эти аппараты, которые нарушают воздушное пространство. Короткий вопрос: вы верите в то, что они искренне не знают, что это за объекты и откуда они взялись?

ДЖЕРЕМИ КОРБЕЛЛ: О, нет, они не знают! У нас лучшая армия на планете Земля, великолепные разведывательные службы, но для них эти объекты – настоящая загадка. И они роились вокруг наших военных арсеналов. Их видели над ядерными объектами, что было задокументировано. Нам необходимо выяснить, кто управляет этими аппаратами.

Да! Точно! Отлично сказано. Джереми Корбелл, спасибо за участие. Надеюсь, мы с вами ещё увидимся.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2021 года.