Fox News: кружащими около американских кораблей НЛО могут быть беспилотники России или Китая
К нам присоединяется наш следующий гость Ник Поуп, который занимается изучением НЛО для Минобороны Великобритании. Ник, благодарим вас за то, что согласились пообщаться с нами этим утром. Мы только что видели запись с экраном радара, в описании к которому говорится о скоплении НЛО вокруг корабля американских ВМС. Что мы наблюдаем на этой записи?
НИК ПОУП, эксперт по НЛО: Ответ простой: мы не знаем, но во что бы то ни стало это нужно выяснить, причём в срочном порядке. Если речь идёт о своего рода беспилотнике, управляемом Россией или Китаем, — такова одна из теорий, — то ситуация вообще возмутительная. Люди говорят: это же всего-навсего НЛО. Все уверены, что это нормально.
Это ненормально. К счастью для нас, теперь будет проведено расследование, и от директора Национальной разведки в конгресс поступит доклад. Будем надеяться, что мы получим некоторые ответы.
Да, Ник. Думаю, все при слове НЛО сразу же подумали о чём-то внеземном. Но, как вы указали, речь также может идти об иностранной державе с продвинутыми технологиями. А может ли дело быть в чём-то более безобидном? В проблемах с радаром или с объективом камеры, а, может, в неточных данных радара, который отобразил птиц или что-нибудь ещё? Есть ли какое-то более безобидное объяснение, которому мы просто не придаём достаточно внимания?
НИК ПОУП: Не совсем уверен, что таковое имеется. Дело в том, что радар, конечно же, может давать сбой. Но ситуация здесь такая, что мы столкнулись с совокупностью данных. Эти последние видеозаписи отнюдь не единственные. Были и другие инциденты. Мы изучали записи инфракрасных камер, у нас есть показания пилотов, данные с радаров и спутниковые изображения, по всей видимости, подобных объектов. Об этом недавно рассказал бывший директор Национальной разведки Джон Рэдклифф. Если рассматривать всё это в целом, то, по-моему, тут дело не просто в сбоях аппаратуры.
Позвольте мне задать следующий вопрос. Тут я изберу более скептический тон. Лично я не разделяю подобный скептицизм, хотя и знаком с людьми, кто к этой теме именно так и относится. Вопрос, который я часто задаю, состоит в следующем. Почему нам никогда не попадаются чёткие изображения? Почему нет ни одного видео, ни одного снимка, на которых можно ясно увидеть, что происходит? И в 2021 году, несмотря на наши достижения в технологиях, ситуация не изменилась. У нас до сих пор есть только нечёткие изображения, либо кадры с инфракрасных камер или радаров. Почему нет ничего, что мы могли бы поразглядывать, при этом есть свидетельства пилотов и моряков?
НИК ПОУП: Полагаю, есть и хорошие кадры. Я убеждён, что у правительства Соединённых Штатов есть абсолютно чёткие видео и фотографии. И я не удивлюсь, если в преддверии публикации подготовленного для конгресса США доклада от директора Нацразведки появятся более качественные кадры. Возможно, это произойдёт уже в следующем месяце.
Чудесно. Будем с нетерпением ждать. Лично я буду. Опять же некоторые скептики не разделяют моих ожиданий, но лично я буду. Большое вам спасибо за то, что этим утром пообщались с нами.
Дата выхода в эфир 30 мая 2021 года.
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